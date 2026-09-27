Top.Mail.Ru
Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 1
Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 2
Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 3
Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 4
Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 5
Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 6
Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 7
Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 8
Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 9
Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 10
Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 11
Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 12
Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 13
Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 14
Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 15
Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 16
Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 17
Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюг
  • Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 1
  • Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 2
  • Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 3
  • Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 4
  • Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 5
  • Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 6
  • Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 7
  • Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 8
  • Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 9
  • Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 10
  • Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 11
  • Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 12
  • Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 13
  • Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 14
  • Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 15
  • Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 16
  • Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 17
  • Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 412332
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
2600
Цвет
белый, фиолетовый
Объём резервуара для воды
400
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
нет
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
165
Длина сетевого шнура
2
Функции и особенности
паровой удар, постоянная подача пара, система самоочистки, вертикальное отпаривание, противокапельная система, функция разбрызгивания
Габариты без упаковки
30х15.5х12 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х16х12
Вес, кг.
1.18

Описание товара Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый

Утюг Hyundai H-SI01564 с высокой мощностью и различными режимами обеспечивает качественные результаты глажки. Особое расположение паровых отверстий гарантирует равномерное распределение пара, а подошва с керамическим покрытием легко и плавно скользит по поверхности ткани. Для разглаживания стойких складок на грубых тканях реализованы функция разбрызгивания и паровой удар. Также отмечается возможность вертикального отпаривания. Модель Hyundai H-SI01564 оснащена вместительным резервуаром емкостью 400 мл с удобным отверстием для простого заполнения. Для повышения удобства в использовании имеется противокапельная система. А функция автоматического отключения гарантирует высокий уровень безопасности в эксплуатации электрического прибора.

Отзывы о товаре Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
2600
Цвет
белый, фиолетовый
Объём резервуара для воды
400
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
нет
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
165
Длина сетевого шнура
2
Функции и особенности
паровой удар, постоянная подача пара, система самоочистки, вертикальное отпаривание, противокапельная система, функция разбрызгивания
Развернуть
Габариты без упаковки
30х15.5х12 см
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг Hyundai H-SI01564 с высокой мощностью и различными режимами обеспечивает качественные результаты глажки. Особое расположение паровых отверстий гарантирует равномерное распределение пара, а подошва с керамическим покрытием легко и плавно скользит по поверхности ткани. Для разглаживания стойких складок на грубых тканях реализованы функция разбрызгивания и паровой удар. Также отмечается возможность вертикального отпаривания. Модель Hyundai H-SI01564 оснащена вместительным резервуаром емкостью 400 мл с удобным отверстием для простого заполнения. Для повышения удобства в использовании имеется противокапельная система. А функция автоматического отключения гарантирует высокий уровень безопасности в эксплуатации электрического прибора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Утюг Hyundai H-SI01564 2600Вт фиолетовый/белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...