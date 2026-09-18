Утюг Panasonic NI-M250TGTW
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Утюг Panasonic NI-M250TGTW
Утюг Panasonic NI-M250TGTW – легкий и простой в использовании! Расплыление пара интенсивностью до 15 г/мин, эффективно разглаживает замятия. При нажатии кнопки Power Shot создается мощный паровой удар, который обеспечивает глубокое проникновение пара в одежду и помогает разгладить даже самые трудноустранимые складки. Подача пара в вертикальном положении направляет пар для разглаживния и удаления замятий с одежды, висящей на вешалке, занавесей, гардин и многих других вещей. Усовершенствованная подошва с титановым покрытием легко скользит и предназначена для долговременной эксплуатации. Плавность глажения увеличена на 20%, а устойчивость к царапинам увеличена в 3 раза (с 2H до 6H). Для увеличения срока службы утюга встроенная система защиты от накипи Anti-Calc System предотвращает отложение кальция, забивающее отверстия для подачи пара.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой
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Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой
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