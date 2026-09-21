Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий
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Характеристики
Описание товара Утюг Hyundai H-SI01573 2600Вт черный/синий
Hyundai H-SI01573 – это утюг с нагревательной поверхностью, бережно относящейся к любой одежде. Часть прибора, которая соприкасается с вещами, изготовлена из керамики, а именно, материала Enviro Ceramic. Сейчас он считается одним из самых высокотехнологичных на рынке подобных устройств. Максимальная мощность утюга - 2600 Вт - для удобства настройки распределена между четырьмя температурными режимами. Оптимальный можно подобрать даже для самой требовательной ткани. Если складки не поддаются, Hyundai H-SI01573 оснащён ёмкостью для воды. Она вмещает до 300 мл жидкости и служит как для разбрызгивания, так и для отпаривания. Обработка паром может происходить в горизонтальной и вертикальной ориентациях. Плюс, для особенно сложных мест в утюге предусмотрен «паровой удар» — это единовременный быстрый выброс пара, обеспечивающий повышенную силу воздействия на складки. Особенно это актуально для мягкой ткани. Кроме того, Hyundai H-SI01573 поддерживает функцию пароувлажнения. Прибор может автоматически отключаться при длительном бездействии, а также имеет противокапельную систему. С ней на месте, где стоял утюг, не останется ни следа. Шнур Hyundai H-SI01573 имеет длину 2 м и не сковывает движения при глажке. Он крепится к корпусу при помощи шарнирного механизма, снижающего вероятность перекручивания провода и его преждевременного выхода из строя.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные
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Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные
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