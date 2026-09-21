Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703806
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
синий
Прочее
защита от накипи, противокапельная система
Страна бренда
Республика Корея
Максимальная мощность, Вт
3200
Объём резервуара для воды
350
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
250
Длина сетевого шнура
3
Функции и особенности
система самоочистки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х16х14
Вес, кг.
1.38
Описание товара Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото
Быстро и эффективно погладьте белье, костюмы, детскую одежду утюгом Hyundai H-SI02510 и одновременно освежите блузку или вечернее платье с помощью функции вертикального отпаривания. Ощутите, как процесс глажки становится проще и удобнее. Качественная керамическая подошва Enviro Ceramic равномерно нагревается, долго держит тепло и прекрасно скользит по любой ткани.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
синий
Прочее
защита от накипи, противокапельная система
Страна бренда
Республика Корея
Максимальная мощность, Вт
3200
Объём резервуара для воды
350
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
250
Длина сетевого шнура
3
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Функции и особенности
система самоочистки
Страна производитель
Китай
Быстро и эффективно погладьте белье, костюмы, детскую одежду утюгом Hyundai H-SI02510 и одновременно освежите блузку или вечернее платье с помощью функции вертикального отпаривания. Ощутите, как процесс глажки становится проще и удобнее. Качественная керамическая подошва Enviro Ceramic равномерно нагревается, долго держит тепло и прекрасно скользит по любой ткани.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой
Утюг Hyundai H-SI02510 3200Вт темно-синий/розовое золото - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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