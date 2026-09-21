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Утюг Hyundai H-SI01338 2800Вт черный/золотистый купить с доставкой в Москве
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Утюг Hyundai H-SI01338 2800Вт черный/золотистый

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Утюг Hyundai H-SI01338 2800Вт черный/золотистый - фото 1
Утюг Hyundai H-SI01338 2800Вт черный/золотистый - фото 2
Утюг Hyundai H-SI01338 2800Вт черный/золотистый - фото 3
Утюг Hyundai H-SI01338 2800Вт черный/золотистый - фото 4
Утюг Hyundai H-SI01338 2800Вт черный/золотистый - фото 5
Утюг Hyundai H-SI01338 2800Вт черный/золотистый - фото 6
Утюг Hyundai H-SI01338 2800Вт черный/золотистый - фото 7
Утюг Hyundai H-SI01338 2800Вт черный/золотистый - фото 8
Утюг Hyundai H-SI01338 2800Вт черный/золотистый - фото 9
Утюг Hyundai H-SI01338 2800Вт черный/золотистый - фото 10
Утюг Hyundai H-SI01338 2800Вт черный/золотистый - фото 11
Утюг Hyundai H-SI01338 2800Вт черный/золотистый - фото 12
Утюг Hyundai H-SI01338 2800Вт черный/золотистый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Hyundai H-SI01338 2800Вт черный/золотистый - фото 1
  • Утюг Hyundai H-SI01338 2800Вт черный/золотистый - фото 2
  • Утюг Hyundai H-SI01338 2800Вт черный/золотистый - фото 3
  • Утюг Hyundai H-SI01338 2800Вт черный/золотистый - фото 4
  • Утюг Hyundai H-SI01338 2800Вт черный/золотистый - фото 5
  • Утюг Hyundai H-SI01338 2800Вт черный/золотистый - фото 6
  • Утюг Hyundai H-SI01338 2800Вт черный/золотистый - фото 7
  • Утюг Hyundai H-SI01338 2800Вт черный/золотистый - фото 8
  • Утюг Hyundai H-SI01338 2800Вт черный/золотистый - фото 9
  • Утюг Hyundai H-SI01338 2800Вт черный/золотистый - фото 10
  • Утюг Hyundai H-SI01338 2800Вт черный/золотистый - фото 11
  • Утюг Hyundai H-SI01338 2800Вт черный/золотистый - фото 12
  • Утюг Hyundai H-SI01338 2800Вт черный/золотистый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703873
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
коричневый
Основной цвет
черный
Прочее
автоотключение, защита от перегрева
Страна бренда
Республика Корея
Максимальная мощность, Вт
2800
Объём резервуара для воды
420
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
200
Длина сетевого шнура
2
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, распылитель воды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х17х14
Вес, кг.
1.23

Описание товара Утюг Hyundai H-SI01338 2800Вт черный/золотистый

Электрический утюг Hyundai H-SI01338 обладает всеми необходимыми функциями для быстрого и эффективного проглаживания одежды. Чтобы подстроить работу прибора под конкретную ткань, в нем предусмотрено сразу четыре различных температурных режима. Рекомендации по использованию каждого из них указаны прямо на поворотном регуляторе под рукоятью. Мощность устройства 2800 Вт, но керамическая подошва Enviro Ceramic равномерно и быстро нагревается, легко скользя по ткани, поэтому данная модель бережно ухаживает за вещами. Даже за самыми привередливыми и требовательными к уходу. Для сложных случаев в утюге предусмотрен резервуар с водой ёмкостью 420 мл. Он служит для работы встроенного отпаривателя и разбрызгивателя. Пар выходит из Hyundai H-SI01338 с номинальной производительностью подачи 25 г/мин., однако для особенно трудных участков по нажатию кнопки можно применить «паровой удар» (в том числе и вертикально) и единовременно выпустить 200 г испаренной жидкости. Также у утюга есть опция пароувлажнения. В комплекте с прибором поставляется эргономичный мерный стакан. Для удобства пользования провод питания закреплен на шарнирах, что бережет его от перегибов и преждевременного выхода из строя. Устройство имеет функцию автоотключения, поэтому не перегревается и не расходует попусту электроэнергию.

Отзывы о товаре Утюг Hyundai H-SI01338 2800Вт черный/золотистый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
коричневый
Основной цвет
черный
Прочее
автоотключение, защита от перегрева
Страна бренда
Республика Корея
Максимальная мощность, Вт
2800
Объём резервуара для воды
420
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
200
Длина сетевого шнура
2
Развернуть
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, распылитель воды
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический утюг Hyundai H-SI01338 обладает всеми необходимыми функциями для быстрого и эффективного проглаживания одежды. Чтобы подстроить работу прибора под конкретную ткань, в нем предусмотрено сразу четыре различных температурных режима. Рекомендации по использованию каждого из них указаны прямо на поворотном регуляторе под рукоятью. Мощность устройства 2800 Вт, но керамическая подошва Enviro Ceramic равномерно и быстро нагревается, легко скользя по ткани, поэтому данная модель бережно ухаживает за вещами. Даже за самыми привередливыми и требовательными к уходу. Для сложных случаев в утюге предусмотрен резервуар с водой ёмкостью 420 мл. Он служит для работы встроенного отпаривателя и разбрызгивателя. Пар выходит из Hyundai H-SI01338 с номинальной производительностью подачи 25 г/мин., однако для особенно трудных участков по нажатию кнопки можно применить «паровой удар» (в том числе и вертикально) и единовременно выпустить 200 г испаренной жидкости. Также у утюга есть опция пароувлажнения. В комплекте с прибором поставляется эргономичный мерный стакан. Для удобства пользования провод питания закреплен на шарнирах, что бережет его от перегибов и преждевременного выхода из строя. Устройство имеет функцию автоотключения, поэтому не перегревается и не расходует попусту электроэнергию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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