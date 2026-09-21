Утюг Hyundai H-SI01338 2800Вт черный/золотистый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Утюг Hyundai H-SI01338 2800Вт черный/золотистый
Электрический утюг Hyundai H-SI01338 обладает всеми необходимыми функциями для быстрого и эффективного проглаживания одежды. Чтобы подстроить работу прибора под конкретную ткань, в нем предусмотрено сразу четыре различных температурных режима. Рекомендации по использованию каждого из них указаны прямо на поворотном регуляторе под рукоятью. Мощность устройства 2800 Вт, но керамическая подошва Enviro Ceramic равномерно и быстро нагревается, легко скользя по ткани, поэтому данная модель бережно ухаживает за вещами. Даже за самыми привередливыми и требовательными к уходу. Для сложных случаев в утюге предусмотрен резервуар с водой ёмкостью 420 мл. Он служит для работы встроенного отпаривателя и разбрызгивателя. Пар выходит из Hyundai H-SI01338 с номинальной производительностью подачи 25 г/мин., однако для особенно трудных участков по нажатию кнопки можно применить «паровой удар» (в том числе и вертикально) и единовременно выпустить 200 г испаренной жидкости. Также у утюга есть опция пароувлажнения. В комплекте с прибором поставляется эргономичный мерный стакан. Для удобства пользования провод питания закреплен на шарнирах, что бережет его от перегибов и преждевременного выхода из строя. Устройство имеет функцию автоотключения, поэтому не перегревается и не расходует попусту электроэнергию.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, 2400 вт
Теги товара: с керамической подошвой, мощные, черные
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Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, 2400 вт
Теги товара: с керамической подошвой, мощные, черные
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