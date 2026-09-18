Утюг Braun SI3042 VI

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 293460
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Не любите долгие, многочасовые сеансы глажки одежды? Хотите, чтобы достаточно было провести утюгом один раз – и все складки были бы сразу разглажены? Теперь это вполне реально – вместе с паровым утюгом TexStyle 3 SI3042 VI! Гладить станет так легко, что вы полюбите этот процесс. Удобная ручка утюга позволит вашей руке не уставать в процессе глажки, а его привлекательный и уютный дизайн поднимет вам настроение! Мощный паровой удар этого утюга в одно касание уберет складки даже с тяжелых, текстурных занавесок. Удобная система самоочистки позволит вам держать подошву утюга в чистоте, что бывает особенно важно, когда приходится часто гладить деликатные и синтетические ткани, к которым эти загрязнения и мелкие катышки могли бы прилипнуть.
Не любите долгие, многочасовые сеансы глажки одежды? Хотите, чтобы достаточно было провести утюгом один раз – и все складки были бы сразу разглажены? Теперь это вполне реально – вместе с паровым утюгом TexStyle 3 SI3042 VI! Гладить станет так легко, что вы полюбите этот процесс. Удобная ручка утюга позволит вашей руке не уставать в процессе глажки, а его привлекательный и уютный дизайн поднимет вам настроение! Мощный паровой удар этого утюга в одно касание уберет складки даже с тяжелых, текстурных занавесок. Удобная система самоочистки позволит вам держать подошву утюга в чистоте, что бывает особенно важно, когда приходится часто гладить деликатные и синтетические ткани, к которым эти загрязнения и мелкие катышки могли бы прилипнуть.
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