Утюг Braun FI3194BK
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703357
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
34х18х15
Вес, кг.
1.3
Описание товара Утюг Braun FI3194BK
Утюг Braun FI3194BK в черно-голубом корпусе обладает небольшим весом 1.95 кг и легкостью в управлении. Устройство оснащено керамической подошвой FreeGlide3D, которая отлично скользит по ткани в любом направлении. Открытая рукоятка FreeStyle способствует удобству при глажении и максимальной свободе движений. Мощность 2400 Вт обеспечит быструю готовность утюга к работе после включения. Для постоянной подачи пара со скоростью 45 г/мин или активации парового удара со скоростью 200 г/мин предусмотрен резервуар для воды объемом 270 мл.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
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Утюг Braun FI3194BK в черно-голубом корпусе обладает небольшим весом 1.95 кг и легкостью в управлении. Устройство оснащено керамической подошвой FreeGlide3D, которая отлично скользит по ткани в любом направлении. Открытая рукоятка FreeStyle способствует удобству при глажении и максимальной свободе движений. Мощность 2400 Вт обеспечит быструю готовность утюга к работе после включения. Для постоянной подачи пара со скоростью 45 г/мин или активации парового удара со скоростью 200 г/мин предусмотрен резервуар для воды объемом 270 мл.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
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