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Утюг Braun FI3194BK купить с доставкой в Москве
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Утюг Braun FI3194BK

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Утюг Braun FI3194BK (0127408005) - фото 1
Утюг Braun FI3194BK (0127408005) - фото 2
Утюг Braun FI3194BK (0127408005) - фото 3
Утюг Braun FI3194BK (0127408005) - фото 4
Утюг Braun FI3194BK (0127408005) - фото 5
Утюг Braun FI3194BK (0127408005) - фото 6
Утюг Braun FI3194BK (0127408005) - фото 7
Утюг Braun FI3194BK (0127408005) - фото 8
Утюг Braun FI3194BK (0127408005) - фото 9
Утюг Braun FI3194BK (0127408005) - фото 10
Утюг Braun FI3194BK (0127408005) - фото 11
Утюг Braun FI3194BK (0127408005) - фото 12
Утюг Braun FI3194BK (0127408005) - фото 13
Утюг Braun FI3194BK (0127408005) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Braun FI3194BK (0127408005) - фото 1
  • Утюг Braun FI3194BK (0127408005) - фото 2
  • Утюг Braun FI3194BK (0127408005) - фото 3
  • Утюг Braun FI3194BK (0127408005) - фото 4
  • Утюг Braun FI3194BK (0127408005) - фото 5
  • Утюг Braun FI3194BK (0127408005) - фото 6
  • Утюг Braun FI3194BK (0127408005) - фото 7
  • Утюг Braun FI3194BK (0127408005) - фото 8
  • Утюг Braun FI3194BK (0127408005) - фото 9
  • Утюг Braun FI3194BK (0127408005) - фото 10
  • Утюг Braun FI3194BK (0127408005) - фото 11
  • Утюг Braun FI3194BK (0127408005) - фото 12
  • Утюг Braun FI3194BK (0127408005) - фото 13
  • Утюг Braun FI3194BK (0127408005) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703357
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Утюги
Размеры в упаковке, см
34х18х15
Вес, кг.
1.3

Описание товара Утюг Braun FI3194BK

Утюг Braun FI3194BK в черно-голубом корпусе обладает небольшим весом 1.95 кг и легкостью в управлении. Устройство оснащено керамической подошвой FreeGlide3D, которая отлично скользит по ткани в любом направлении. Открытая рукоятка FreeStyle способствует удобству при глажении и максимальной свободе движений. Мощность 2400 Вт обеспечит быструю готовность утюга к работе после включения. Для постоянной подачи пара со скоростью 45 г/мин или активации парового удара со скоростью 200 г/мин предусмотрен резервуар для воды объемом 270 мл.

Отзывы о товаре Утюг Braun FI3194BK




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Утюги
Описание
Утюг Braun FI3194BK в черно-голубом корпусе обладает небольшим весом 1.95 кг и легкостью в управлении. Устройство оснащено керамической подошвой FreeGlide3D, которая отлично скользит по ткани в любом направлении. Открытая рукоятка FreeStyle способствует удобству при глажении и максимальной свободе движений. Мощность 2400 Вт обеспечит быструю готовность утюга к работе после включения. Для постоянной подачи пара со скоростью 45 г/мин или активации парового удара со скоростью 200 г/мин предусмотрен резервуар для воды объемом 270 мл.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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