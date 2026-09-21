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Утюг Braun SI5057RD FreeStyle 5 купить с доставкой в Москве
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Утюг Braun SI5057RD FreeStyle 5

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Утюг Braun FreeStyle 5 SI 5057 RD (0127406020) - фото 1
Утюг Braun FreeStyle 5 SI 5057 RD (0127406020) - фото 2
Утюг Braun FreeStyle 5 SI 5057 RD (0127406020) - фото 3
Утюг Braun FreeStyle 5 SI 5057 RD (0127406020) - фото 4
Утюг Braun FreeStyle 5 SI 5057 RD (0127406020) - фото 5
Утюг Braun FreeStyle 5 SI 5057 RD (0127406020) - фото 6
Утюг Braun FreeStyle 5 SI 5057 RD (0127406020) - фото 7
Утюг Braun FreeStyle 5 SI 5057 RD (0127406020) - фото 8
Утюг Braun FreeStyle 5 SI 5057 RD (0127406020) - фото 9
Утюг Braun FreeStyle 5 SI 5057 RD (0127406020) - фото 10
Утюг Braun FreeStyle 5 SI 5057 RD (0127406020) - фото 11
Утюг Braun FreeStyle 5 SI 5057 RD (0127406020) - фото 12
Утюг Braun FreeStyle 5 SI 5057 RD (0127406020) - фото 13
Утюг Braun FreeStyle 5 SI 5057 RD (0127406020) - фото 14
Утюг Braun FreeStyle 5 SI 5057 RD (0127406020) - фото 15
Утюг Braun FreeStyle 5 SI 5057 RD (0127406020) - фото 16
Утюг Braun FreeStyle 5 SI 5057 RD (0127406020) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Braun FreeStyle 5 SI 5057 RD (0127406020) - фото 1
  • Утюг Braun FreeStyle 5 SI 5057 RD (0127406020) - фото 2
  • Утюг Braun FreeStyle 5 SI 5057 RD (0127406020) - фото 3
  • Утюг Braun FreeStyle 5 SI 5057 RD (0127406020) - фото 4
  • Утюг Braun FreeStyle 5 SI 5057 RD (0127406020) - фото 5
  • Утюг Braun FreeStyle 5 SI 5057 RD (0127406020) - фото 6
  • Утюг Braun FreeStyle 5 SI 5057 RD (0127406020) - фото 7
  • Утюг Braun FreeStyle 5 SI 5057 RD (0127406020) - фото 8
  • Утюг Braun FreeStyle 5 SI 5057 RD (0127406020) - фото 9
  • Утюг Braun FreeStyle 5 SI 5057 RD (0127406020) - фото 10
  • Утюг Braun FreeStyle 5 SI 5057 RD (0127406020) - фото 11
  • Утюг Braun FreeStyle 5 SI 5057 RD (0127406020) - фото 12
  • Утюг Braun FreeStyle 5 SI 5057 RD (0127406020) - фото 13
  • Утюг Braun FreeStyle 5 SI 5057 RD (0127406020) - фото 14
  • Утюг Braun FreeStyle 5 SI 5057 RD (0127406020) - фото 15
  • Утюг Braun FreeStyle 5 SI 5057 RD (0127406020) - фото 16
  • Утюг Braun FreeStyle 5 SI 5057 RD (0127406020) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703358
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Утюги
Размеры в упаковке, см
32х17х14
Вес, кг.
1.84

Описание товара Утюг Braun SI5057RD FreeStyle 5

Утюг Braun FreeStyle 5 SI5057RD с открытой ручкой выполнен в красном корпусе. Благодаря мощности 2700 Вт прибор нагревается за несколько секунд до высокой температуры. В сочетании со сменной подачей пара это позволяет легко разглаживать стойкие заломы. Керамическая подошва обладает антипригарными свойствами, равномерно нагревается, легко скользит в любую сторону. Отверстия на ней выполнены по периметру поверхности. Это позволяет прибору охватывать паром большую площадь ткани. На носике также есть отверстия для разглаживания сложных зон ? швов и воротников.

Отзывы о товаре Утюг Braun SI5057RD FreeStyle 5




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Утюги
Описание
Утюг Braun FreeStyle 5 SI5057RD с открытой ручкой выполнен в красном корпусе. Благодаря мощности 2700 Вт прибор нагревается за несколько секунд до высокой температуры. В сочетании со сменной подачей пара это позволяет легко разглаживать стойкие заломы. Керамическая подошва обладает антипригарными свойствами, равномерно нагревается, легко скользит в любую сторону. Отверстия на ней выполнены по периметру поверхности. Это позволяет прибору охватывать паром большую площадь ткани. На носике также есть отверстия для разглаживания сложных зон ? швов и воротников.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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