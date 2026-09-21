Утюг Braun SI5057RD FreeStyle 5
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703358
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
32х17х14
Вес, кг.
1.84
Описание товара Утюг Braun SI5057RD FreeStyle 5
Утюг Braun FreeStyle 5 SI5057RD с открытой ручкой выполнен в красном корпусе. Благодаря мощности 2700 Вт прибор нагревается за несколько секунд до высокой температуры. В сочетании со сменной подачей пара это позволяет легко разглаживать стойкие заломы. Керамическая подошва обладает антипригарными свойствами, равномерно нагревается, легко скользит в любую сторону. Отверстия на ней выполнены по периметру поверхности. Это позволяет прибору охватывать паром большую площадь ткани. На носике также есть отверстия для разглаживания сложных зон ? швов и воротников.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
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Утюг Braun FreeStyle 5 SI5057RD с открытой ручкой выполнен в красном корпусе. Благодаря мощности 2700 Вт прибор нагревается за несколько секунд до высокой температуры. В сочетании со сменной подачей пара это позволяет легко разглаживать стойкие заломы. Керамическая подошва обладает антипригарными свойствами, равномерно нагревается, легко скользит в любую сторону. Отверстия на ней выполнены по периметру поверхности. Это позволяет прибору охватывать паром большую площадь ткани. На носике также есть отверстия для разглаживания сложных зон ? швов и воротников.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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