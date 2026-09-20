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Утюг PHILIPS DST3040/70 купить с доставкой в Москве
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Утюг PHILIPS DST3040/70

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Утюг PHILIPS DST3040/70 - фото 1
Утюг PHILIPS DST3040/70 - фото 2
Утюг PHILIPS DST3040/70 - фото 3
Утюг PHILIPS DST3040/70 - фото 4
Утюг PHILIPS DST3040/70 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг PHILIPS DST3040/70 - фото 1
  • Утюг PHILIPS DST3040/70 - фото 2
  • Утюг PHILIPS DST3040/70 - фото 3
  • Утюг PHILIPS DST3040/70 - фото 4
  • Утюг PHILIPS DST3040/70 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656383
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Утюги
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х15
Вес, кг.
1

Описание товара Утюг PHILIPS DST3040/70

Мощный паровой удар до 200г, обеспечивает дополнительную мощность для более глубокого проникновения в ткань и простого разглаживания даже жестких складок. Постоянная подача пара до 40 г/мин., помогает быстрее разглаживать складки. Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по любой ткани, допускающей глажение. Она обладает антипригарными свойствами, устойчива к царапинам и легко очищается.

Отзывы о товаре Утюг PHILIPS DST3040/70




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Утюги
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный паровой удар до 200г, обеспечивает дополнительную мощность для более глубокого проникновения в ткань и простого разглаживания даже жестких складок. Постоянная подача пара до 40 г/мин., помогает быстрее разглаживать складки. Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по любой ткани, допускающей глажение. Она обладает антипригарными свойствами, устойчива к царапинам и легко очищается.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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