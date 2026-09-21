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Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703875
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регулировка подачи пара, система самоочистки, сухая глажка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х20х15
Вес, кг.
1.68
Описание товара Утюг Hyundai H-SI01223 3000Вт белый/изумрудный
Hyundai H-SI01223 имеет максимальную мощность 3000 Вт и предлагает вариативность ухода для разных вещей. Чтобы даже самые требовательные ткани не повреждались от обработки данной моделью, в неё интегрировано сразу четыре режима нагрева. Регулятор на устройстве подскажет, какой лучше использовать для конкретной ткани. Керамическая подошва утюга обеспечивает бережную глажку. За ней легко ухаживать, потому что материал Enviro Ceramic – стандарт для современных утюгов, и в Hyundai H-SI01223 используется именно он. Одна из полезных особенностей прибора – встроенный парогенератор с возможностью вертикальной обработки и функциями «паровой удар» и пароувлажнение. Обычно, когда нужно разгладить особенно сложную складку, пар выходит со скоростью до 25 г/мин., однако «паровой удар» позволяет выпускать до 220 г единовременно для более эффективного разглаживания. В устройстве есть и стандартный распылитель для воды. Общая ёмкость для жидкости в Hyundai H-SI01223 вмещает до 420 мл. Резервуар оборудован противокапельной системой, чтобы вода не оставляла следов под утюгом. Прибор имеет длинный кабель питания (3 м) с шарнирным креплением для исключения перекручивания. В комплекте с утюгом поставляется мерный стакан для долива воды. При длительном бездействии Hyundai H-SI01223 отключается автоматически для защиты от перегрева.
регулировка подачи пара, система самоочистки, сухая глажка
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai H-SI01223 имеет максимальную мощность 3000 Вт и предлагает вариативность ухода для разных вещей. Чтобы даже самые требовательные ткани не повреждались от обработки данной моделью, в неё интегрировано сразу четыре режима нагрева. Регулятор на устройстве подскажет, какой лучше использовать для конкретной ткани. Керамическая подошва утюга обеспечивает бережную глажку. За ней легко ухаживать, потому что материал Enviro Ceramic – стандарт для современных утюгов, и в Hyundai H-SI01223 используется именно он. Одна из полезных особенностей прибора – встроенный парогенератор с возможностью вертикальной обработки и функциями «паровой удар» и пароувлажнение. Обычно, когда нужно разгладить особенно сложную складку, пар выходит со скоростью до 25 г/мин., однако «паровой удар» позволяет выпускать до 220 г единовременно для более эффективного разглаживания. В устройстве есть и стандартный распылитель для воды. Общая ёмкость для жидкости в Hyundai H-SI01223 вмещает до 420 мл. Резервуар оборудован противокапельной системой, чтобы вода не оставляла следов под утюгом. Прибор имеет длинный кабель питания (3 м) с шарнирным креплением для исключения перекручивания. В комплекте с утюгом поставляется мерный стакан для долива воды. При длительном бездействии Hyundai H-SI01223 отключается автоматически для защиты от перегрева.
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