Утюг Vitek VT-1215 PK

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 380957
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Стильный современный утюг VITEK VT-1215 с максимальной мощностью 2400 Вт позволит вам быстро и качественно отгладить платье, рубашку или костюм. Подошва прибора имеет уникальное керамическое покрытие UniCera, устойчивое к сколам и царапинам, которое обеспечивает сверхлегкое скольжение по ткани. Вы можете выбрать сухое глажение, а также воспользоваться функцией разбрызгивания или удобной системой вертикального отпаривания (паровой удар — до 140 г/мин). Объем резервуара для воды — 320 мл. Утюг абсолютно безопасен в эксплуатации, так как отключается автоматически, если оставить его без движения. Наличие функции «антикапля», системы самоочистки и встроенной защиты от накипи гарантирует особый комфорт в использовании устройства.
Стильный современный утюг VITEK VT-1215 с максимальной мощностью 2400 Вт позволит вам быстро и качественно отгладить платье, рубашку или костюм. Подошва прибора имеет уникальное керамическое покрытие UniCera, устойчивое к сколам и царапинам, которое обеспечивает сверхлегкое скольжение по ткани. Вы можете выбрать сухое глажение, а также воспользоваться функцией разбрызгивания или удобной системой вертикального отпаривания (паровой удар — до 140 г/мин). Объем резервуара для воды — 320 мл. Утюг абсолютно безопасен в эксплуатации, так как отключается автоматически, если оставить его без движения. Наличие функции «антикапля», системы самоочистки и встроенной защиты от накипи гарантирует особый комфорт в использовании устройства.
Утюг Vitek VT-1215 PK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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