Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой
Утюг Hyundai H-SI01336 выполнен в черном и голубом цветах, прекрасно дополнит интерьер любой комнаты. Бытовая техника имеет длину шнура в 2 метра, он закреплен на шарнирном соединении. Благодаря этому провод не будет переламываться на протяжении многих лет. У оборудования предусмотрена функция пароувлажнения. Бытовая техника оснащена распылителем воды. С ее помощью можно эффективно отпаривать одежду, что помогает разглаживать даже сильно смявшиеся вещи. В комплекте с устройством идет мерный стакан. Бытовое оборудование обладает функцией автоматического отключения, что весьма удобно. Корпус утюга изготовлен на основе прочного пластика.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, 2400 вт
Теги товара: с керамической подошвой, мощные, черные
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Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, 2400 вт
Теги товара: с керамической подошвой, мощные, черные
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