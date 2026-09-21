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Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой купить с доставкой в Москве
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Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой

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Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото 1
Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото 2
Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото 3
Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото 4
Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото 5
Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото 6
Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото 7
Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото 8
Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото 9
Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото 10
Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото 11
Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото 12
Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото 13
Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото 14
Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото 15
Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото 16
Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото 1
  • Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото 2
  • Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото 3
  • Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото 4
  • Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото 5
  • Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото 6
  • Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото 7
  • Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото 8
  • Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото 9
  • Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото 10
  • Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото 11
  • Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото 12
  • Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото 13
  • Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото 14
  • Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото 15
  • Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото 16
  • Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703880
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
голубой
Основной цвет
черный
Прочее
автоотключение
Страна бренда
Республика Корея
Максимальная мощность, Вт
2800
Объём резервуара для воды
420
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
200
Длина сетевого шнура
2
Функции и особенности
система самоочистки, функция разбрызгивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х18х16
Вес, кг.
1.29

Описание товара Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой

Утюг Hyundai H-SI01336 выполнен в черном и голубом цветах, прекрасно дополнит интерьер любой комнаты. Бытовая техника имеет длину шнура в 2 метра, он закреплен на шарнирном соединении. Благодаря этому провод не будет переламываться на протяжении многих лет. У оборудования предусмотрена функция пароувлажнения. Бытовая техника оснащена распылителем воды. С ее помощью можно эффективно отпаривать одежду, что помогает разглаживать даже сильно смявшиеся вещи. В комплекте с устройством идет мерный стакан. Бытовое оборудование обладает функцией автоматического отключения, что весьма удобно. Корпус утюга изготовлен на основе прочного пластика.

Отзывы о товаре Утюг Hyundai H-SI01336 2800Вт черный/голубой




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
голубой
Основной цвет
черный
Прочее
автоотключение
Страна бренда
Республика Корея
Максимальная мощность, Вт
2800
Объём резервуара для воды
420
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
200
Длина сетевого шнура
2
Развернуть
Функции и особенности
система самоочистки, функция разбрызгивания
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг Hyundai H-SI01336 выполнен в черном и голубом цветах, прекрасно дополнит интерьер любой комнаты. Бытовая техника имеет длину шнура в 2 метра, он закреплен на шарнирном соединении. Благодаря этому провод не будет переламываться на протяжении многих лет. У оборудования предусмотрена функция пароувлажнения. Бытовая техника оснащена распылителем воды. С ее помощью можно эффективно отпаривать одежду, что помогает разглаживать даже сильно смявшиеся вещи. В комплекте с устройством идет мерный стакан. Бытовое оборудование обладает функцией автоматического отключения, что весьма удобно. Корпус утюга изготовлен на основе прочного пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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