Утюг Leonord LE-1801 бело-синий (3000Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керамическая подошва)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Утюг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 230 руб.
В наличии
Код товара: 693011
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2 230 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
3000
Цвет
белый, синий
Объём резервуара для воды
350
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
80
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
спрей
Габариты без упаковки
320x130x155 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х16х13
Вес, кг.
1.5
Описание товара Утюг Leonord LE-1801 бело-синий (3000Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керамическая подошва)
Утюг с керамическим покрытием обеспечивает хорошее сцепление с тканью, а большой резервуар для воды объемом 350 мл., означает что вам не придется часто доливать воду. Мощная и непрерывная подача пара быстрее разглаживает складки. Утюг включает такие функции как капля стоп, самоочистка, вертикальное отпаривание и автоматическое отключение для повышения безопасности.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные
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Бренд
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
3000
Цвет
белый, синий
Объём резервуара для воды
350
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
80
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
спрей
Габариты без упаковки
320x130x155 мм
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Страна производитель
Китай
Утюг с керамическим покрытием обеспечивает хорошее сцепление с тканью, а большой резервуар для воды объемом 350 мл., означает что вам не придется часто доливать воду. Мощная и непрерывная подача пара быстрее разглаживает складки. Утюг включает такие функции как капля стоп, самоочистка, вертикальное отпаривание и автоматическое отключение для повышения безопасности.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные
Утюг Leonord LE-1801 бело-синий (3000Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керамическая подошва) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2230 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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