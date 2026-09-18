Утюг Panasonic NI-M300TVTW
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Характеристики
Описание товара Утюг Panasonic NI-M300TVTW
Утюг Panasonic NI-M300TVTW мощная струя пара позволяет разгладить самые трудноустранимые складки Расплыление пара интенсивностью до 20 г/мин, эффективно разглаживает замятия. При нажатии кнопки Power Shot создается мощный паровой удар, который обеспечивает глубокое проникновение пара в одежду и помогает разгладить даже самые трудноустранимые складки. Удаляет складки С одежды, висящей на вешалке Подача пара в вертикальном положении направляет пар для разглаживния и удаления замятий с одежды, висящей на вешалке, занавесей, гардин и многих других вещей. Интенсивное И плавное глажение Усовершенствованная подошва с титановым покрытием легко скользит и предназначена для долговременной эксплуатации.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
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Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
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