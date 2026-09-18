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Утюг Panasonic NI-M300TVTW купить с доставкой в Москве
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Утюг Panasonic NI-M300TVTW

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Утюг Panasonic NI-M300TVTW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 203482
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
фиолетовый
Прочее
защита от накипи, с противокапельной системой
Страна бренда
Япония
Максимальная мощность, Вт
1800
Объём резервуара для воды
250
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
титан
Парогенератор
да
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
80
Длина сетевого шнура
1.5
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, паровой удар, распыление
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х16х14
Вес, кг.
1.92

Описание товара Утюг Panasonic NI-M300TVTW

Утюг Panasonic NI-M300TVTW мощная струя пара позволяет разгладить самые трудноустранимые складки Расплыление пара интенсивностью до 20 г/мин, эффективно разглаживает замятия. При нажатии кнопки Power Shot создается мощный паровой удар, который обеспечивает глубокое проникновение пара в одежду и помогает разгладить даже самые трудноустранимые складки. Удаляет складки С одежды, висящей на вешалке Подача пара в вертикальном положении направляет пар для разглаживния и удаления замятий с одежды, висящей на вешалке, занавесей, гардин и многих других вещей. Интенсивное И плавное глажение Усовершенствованная подошва с титановым покрытием легко скользит и предназначена для долговременной эксплуатации.

Отзывы о товаре Утюг Panasonic NI-M300TVTW




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
фиолетовый
Прочее
защита от накипи, с противокапельной системой
Страна бренда
Япония
Максимальная мощность, Вт
1800
Объём резервуара для воды
250
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
титан
Парогенератор
да
Паровой удар
да
Развернуть
Расход при паровом ударе, г./мин.
80
Длина сетевого шнура
1.5
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, паровой удар, распыление
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг Panasonic NI-M300TVTW мощная струя пара позволяет разгладить самые трудноустранимые складки Расплыление пара интенсивностью до 20 г/мин, эффективно разглаживает замятия. При нажатии кнопки Power Shot создается мощный паровой удар, который обеспечивает глубокое проникновение пара в одежду и помогает разгладить даже самые трудноустранимые складки. Удаляет складки С одежды, висящей на вешалке Подача пара в вертикальном положении направляет пар для разглаживния и удаления замятий с одежды, висящей на вешалке, занавесей, гардин и многих других вещей. Интенсивное И плавное глажение Усовершенствованная подошва с титановым покрытием легко скользит и предназначена для долговременной эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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