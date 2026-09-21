Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Утюг Hyundai H-SI01623 2400Вт черный/розовый
Утюг Hyundai H-SI01623 отличается современным видом, сразу привлекающим к себе внимание. Дизайн в черно-розовом цвете выделяется среди аналогов, прибор подойдет к любому стилю интерьера. Оборудование сделано из высококачественного пластика, который отличается хорошими эксплуатационными характеристиками (мощностью в 2400 Вт), способностью выдерживать высокие температуры. Бытовая техника имеет функцию вертикального отпаривания, благодаря которой удается добиться высокой эффектности при глажке одежды. Оборудование оснащено системой самоочистки от накипи. Также бытовая техника имеет функцию распыления воды. Если подошва Enviro Ceramic достигнет определенной температуры, утюг сам отключится.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства
Теги товара: с керамической подошвой, мощные, 2400 вт, черные
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Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства
Теги товара: с керамической подошвой, мощные, 2400 вт, черные
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