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Утюг Zelmer ZIR1515 VIOLET купить с доставкой в Москве
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Утюг Zelmer ZIR1515 VIOLET

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Утюг Zelmer ZIR1515 VIOLET - фото 1
Утюг Zelmer ZIR1515 VIOLET - фото 2
Утюг Zelmer ZIR1515 VIOLET - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюг
  • Утюг Zelmer ZIR1515 VIOLET - фото 1
  • Утюг Zelmer ZIR1515 VIOLET - фото 2
  • Утюг Zelmer ZIR1515 VIOLET - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 486284
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Характеристики

Бренд
Zelmer
Тип товара
Утюг
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
фиолетовый
Прочее
желобок для пуговиц
Страна бренда
Польша
Максимальная мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
280
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
нет
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
120
Длина сетевого шнура
1.9
Функции и особенности
паровой удар/ вертикальное отпаривание/ противокапельная система/ защита от накипи/ система самоочистки/ автоматическое отключение
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х17х15
Вес, г.
20

Описание товара Утюг Zelmer ZIR1515 VIOLET

Утюг Zelmer ZIR1515 мощностью 2400 Вт. Керамическое покрытие позволит утюгу легко скользить по ткани. Функция автоматического отключения выключает утюг. Система защиты от капель предотвращает попадание воды на выглаженную одежду.

Отзывы о товаре Утюг Zelmer ZIR1515 VIOLET




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Характеристики
Бренд
Zelmer
Тип товара
Утюг
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
фиолетовый
Прочее
желобок для пуговиц
Страна бренда
Польша
Максимальная мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
280
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
нет
Паровой удар
да
Развернуть
Расход при паровом ударе, г./мин.
120
Длина сетевого шнура
1.9
Функции и особенности
паровой удар/ вертикальное отпаривание/ противокапельная система/ защита от накипи/ система самоочистки/ автоматическое отключение
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг Zelmer ZIR1515 мощностью 2400 Вт. Керамическое покрытие позволит утюгу легко скользить по ткани. Функция автоматического отключения выключает утюг. Система защиты от капель предотвращает попадание воды на выглаженную одежду.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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