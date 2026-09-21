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Утюг Vitek VT-1246 2400Вт фиолетовый купить с доставкой в Москве
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Утюг Vitek VT-1246 2400Вт фиолетовый

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Утюг Vitek VT-1246 2400Вт фиолетовый - фото 1
Утюг Vitek VT-1246 2400Вт фиолетовый - фото 2
Утюг Vitek VT-1246 2400Вт фиолетовый - фото 3
Утюг Vitek VT-1246 2400Вт фиолетовый - фото 4
Утюг Vitek VT-1246 2400Вт фиолетовый - фото 5
Утюг Vitek VT-1246 2400Вт фиолетовый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Vitek VT-1246 2400Вт фиолетовый - фото 1
  • Утюг Vitek VT-1246 2400Вт фиолетовый - фото 2
  • Утюг Vitek VT-1246 2400Вт фиолетовый - фото 3
  • Утюг Vitek VT-1246 2400Вт фиолетовый - фото 4
  • Утюг Vitek VT-1246 2400Вт фиолетовый - фото 5
  • Утюг Vitek VT-1246 2400Вт фиолетовый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703464
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
фиолетовый
Прочее
защита от накипи, противокапельная система
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Объём резервуара для воды
350
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
140
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
система самоочистки, желобок для пуговиц, разбрызгивание воды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х15х15
Вес, кг.
1.4

Описание товара Утюг Vitek VT-1246 2400Вт фиолетовый

Почему утюг VITEK VT-1246 VT нравится многим пользователямx Это просто объяснить! Данный прибор обладает богатым функционалом. Функции разбрызгивания воды и вертикального отпаривания, система самоочистки, противокапельная система и защита от накипи — все это присутствует в одном устройстве!

Отзывы о товаре Утюг Vitek VT-1246 2400Вт фиолетовый




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
фиолетовый
Прочее
защита от накипи, противокапельная система
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Объём резервуара для воды
350
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
140
Длина сетевого шнура
1.8
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Функции и особенности
система самоочистки, желобок для пуговиц, разбрызгивание воды
Страна производитель
Китай
Описание
Почему утюг VITEK VT-1246 VT нравится многим пользователямx Это просто объяснить! Данный прибор обладает богатым функционалом. Функции разбрызгивания воды и вертикального отпаривания, система самоочистки, противокапельная система и защита от накипи — все это присутствует в одном устройстве!
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Доставка
Отзывы


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