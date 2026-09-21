Утюг Vitek VT-1246 2400Вт фиолетовый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703464
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
фиолетовый
Прочее
защита от накипи, противокапельная система
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Объём резервуара для воды
350
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
140
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
система самоочистки, желобок для пуговиц, разбрызгивание воды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х15х15
Вес, кг.
1.4
Описание товара Утюг Vitek VT-1246 2400Вт фиолетовый
Почему утюг VITEK VT-1246 VT нравится многим пользователямx Это просто объяснить! Данный прибор обладает богатым функционалом. Функции разбрызгивания воды и вертикального отпаривания, система самоочистки, противокапельная система и защита от накипи — все это присутствует в одном устройстве!
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, российского производства
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Бренд
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
фиолетовый
Прочее
защита от накипи, противокапельная система
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Объём резервуара для воды
350
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
140
Длина сетевого шнура
1.8
Развернуть
Функции и особенности
система самоочистки, желобок для пуговиц, разбрызгивание воды
Страна производитель
Китай
Почему утюг VITEK VT-1246 VT нравится многим пользователямx Это просто объяснить! Данный прибор обладает богатым функционалом. Функции разбрызгивания воды и вертикального отпаривания, система самоочистки, противокапельная система и защита от накипи — все это присутствует в одном устройстве!
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, российского производства
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, российского производства
Утюг Vitek VT-1246 2400Вт фиолетовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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