Утюг Starwind SIR2433 2400Вт фиолетовый/белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Утюг Starwind SIR2433 2400Вт фиолетовый/белый
Утюг Starwind SIR2433 эффективно справится с глажкой различных вещей и сделает этот процесс максимально комфортным. Он оснащен режимом сухого глажения и системой подачи пара. Для тщательного разглаживания стойких складок реализована функция распыления воды. Подошва с керамическим покрытием равномерно распределяет тепло и отличается гладким скольжением по ткани. С помощью поворотного регулятора можно плавно настраивать температурный режим. Встроенный резервуар емкостью 350 мл позволяет выполнять глажку продолжительное время и при необходимости легко заполняется водой. Система самоочистки помогает поддерживать чистоту подошвы и тем самым продлить срок службы. Технология автоматического отключения в режиме бездействия повышает безопасность в эксплуатации Starwind SIR2433.
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Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
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