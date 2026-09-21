Утюг Vitek 8307-VT-01 2400Вт бирюзовый/белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703583
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
голубой
Прочее
защита от накипи
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Максимальная мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
260
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
140
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
регулировка подачи пара, регулировка температуры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х17х15
Вес, кг.
1.2
Описание товара Утюг Vitek 8307-VT-01 2400Вт бирюзовый/белый
Мощный утюг VITEK VT-8307 B превратит скучную домашнюю работу в удовольствие. Уникальное керамическое покрытие Ceramic UltraCare обеспечит максимальную защиту ткани, а широкий набор функций, включая вертикальное отпаривание, позволит справиться с любыми складками. Противокапельная система убережет вещи от случайных пятен, а функции самоочистки и защиты от накипи облегчат легкий уход за утюгом.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, черные
Теги товара: с керамической подошвой, российского производства, мощные, 2400 вт
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 230 руб.558 руб. в СплитУтюг Leonord LE-1801 бело-синий (3000Вт, пар, спрей, пар. удар,...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитУтюг беспроводной Leonord LE-1807U бирюзовый (2600Вт,спрей, пар,...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитУтюг беспроводной Leonord LE-1807U фиолетовый (2600Вт,спрей, пар...
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитУтюг Leonord LE-1802 (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,теф...
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитУтюг Leonord LE-1801 черно-синий (3000Вт, пар, спрей, пар. удар,...
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитУтюг Leonord LE-1803 (электронное управление, 2400Вт, пар, спрей...
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитУтюг Leonord LE-1804 фиолетовый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, ...
Бренд
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
голубой
Прочее
защита от накипи
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Максимальная мощность, Вт
2400
Объём резервуара для воды
260
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
140
Развернуть
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
регулировка подачи пара, регулировка температуры
Страна производитель
Китай
Мощный утюг VITEK VT-8307 B превратит скучную домашнюю работу в удовольствие. Уникальное керамическое покрытие Ceramic UltraCare обеспечит максимальную защиту ткани, а широкий набор функций, включая вертикальное отпаривание, позволит справиться с любыми складками. Противокапельная система убережет вещи от случайных пятен, а функции самоочистки и защиты от накипи облегчат легкий уход за утюгом.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, черные
Теги товара: с керамической подошвой, российского производства, мощные, 2400 вт
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, черные
Теги товара: с керамической подошвой, российского производства, мощные, 2400 вт
Утюг Vitek 8307-VT-01 2400Вт бирюзовый/белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Утюг Vitek 8307-VT-01 2400Вт бирюзовый/белый