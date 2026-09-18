Утюг Starwind SIR7927 2400Вт фиолетовый/черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Утюг Starwind SIR7927 2400Вт фиолетовый/черный
Утюг оснащен подошвой с керамическим покрытием, обеспечивающей легкое скольжение по всем возможным видам тканей. Важным достоинством утюга STARWIND SIR7927 является продуманная конструкция с заостренным носиком, который позволяет добраться в любое труднодоступное место, в том числе между пуговицами или швами. На корпусе утюга STARWIND SIR7927 расположен удобный регулятор, позволяющий настраивать температуру нагрева. Эта опция важна для комфортной глажки изделий из разных типов тканей. Световой индикатор сообщает о готовности устройства к работе. Нагрев осуществляется быстро. Шаровое крепление шнура облегчает процесс эксплуатации и защищает его от спутывания и перегибов.
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Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, черные
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