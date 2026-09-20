Утюг Starwind SIR2447 2400Вт желтый/серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Утюг Starwind SIR2447 2400Вт желтый/серый
Появление утюга Starwind SIR2447 с впечатляющим спектром различных опций освободит вам массу времени, которое раньше вы расходовали на утомительное разглаживание различных вещей. За удаление самых непокорных складок и стойких заломов отвечает режим вертикального отпаривания, а керамическая подошва обеспечит легкое скольжение без появления неприятных блестящих следов. Чтобы добиться непревзойденного результата, устранив при этом наиболее пересушенные участки, достаточно воспользоваться системой разбрызгивания, которой предусмотрительно дополнен утюг Starwind SIR2447. По окончании процесса глажения вы не столкнетесь с образованием подтеков или разводов на любимых предметах гардероба – об их отсутствии позаботится противокапельная система. Для крепления 2-метрового сетевого шнура производитель использовал особый шарнир, отвечающий за его непрерывное вращение и препятствующий образованию заломов. Технология автоматической очистки стоит на страже мгновенного устранения посторонних отложений в виде накипи.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные, 2400 вт
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Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные, 2400 вт
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