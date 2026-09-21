Утюг Starwind SIR2845 2800Вт черный/серебристый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702229
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
черный
Основной цвет
серебро
Прочее
вертикальное отпаривание, разбрызгивание воды
Серия
Starwind SIR2845
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Максимальная мощность, Вт
2800
Объём резервуара для воды
450
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
30
Длина сетевого шнура
1.9
Функции и особенности
противокапельная система, защита от накипи, самоочистка, автоотключение
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х18х14
Вес, кг.
1.44
Описание товара Утюг Starwind SIR2845 2800Вт черный/серебристый
Утюг - Идеальный помощник в уходе за одеждой, который станет незаменимым помощником в доме. Этот современный прибор идеально подходит как для ежедневной глажки, так и для решения сложных задач по удалению складок с различных текстильных изделий. С его помощью ваш гардероб всегда будет выглядеть аккуратно и стильно.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, российского производства, мощные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
черный
Основной цвет
серебро
Прочее
вертикальное отпаривание, разбрызгивание воды
Серия
Starwind SIR2845
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Максимальная мощность, Вт
2800
Объём резервуара для воды
450
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Развернуть
Расход при паровом ударе, г./мин.
30
Длина сетевого шнура
1.9
Функции и особенности
противокапельная система, защита от накипи, самоочистка, автоотключение
Страна производитель
Китай
Утюг - Идеальный помощник в уходе за одеждой, который станет незаменимым помощником в доме. Этот современный прибор идеально подходит как для ежедневной глажки, так и для решения сложных задач по удалению складок с различных текстильных изделий. С его помощью ваш гардероб всегда будет выглядеть аккуратно и стильно.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, российского производства, мощные
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, российского производства, мощные
Утюг Starwind SIR2845 2800Вт черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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