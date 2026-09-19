Top.Mail.Ru
Утюг Kitfort КТ-2603 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Утюг Kitfort КТ-2603

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Утюг Kitfort КТ-2603 - фото 1
Утюг Kitfort КТ-2603 - фото 2
Утюг Kitfort КТ-2603 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюг
  • Утюг Kitfort КТ-2603 - фото 1
  • Утюг Kitfort КТ-2603 - фото 2
  • Утюг Kitfort КТ-2603 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411738
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Утюг
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
синий
Прочее
желобок для пуговиц
Страна бренда
Россия
Максимальная мощность, Вт
1300
Объём резервуара для воды
150
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
алюминий
Парогенератор
нет
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
30
Длина сетевого шнура
1.9
Функции и особенности
паровой удар/ регулировка подачи пара/ функция разбрызгивания/ вертикальное отпаривание
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х16х14
Вес, кг.
1.35

Описание товара Утюг Kitfort КТ-2603

Утюг Kitfort КТ-2603 - удобное и эффективное устройство для глажки и отпаривания с простым и удобным управлением. Он станет верным помощником в поддержании вашего гардероба в идеальном состоянии. Подошва утюга алюминиевая с антипригарным покрытием, которая хорошо скользит и легко очищается.

Отзывы о товаре Утюг Kitfort КТ-2603




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Утюг
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
синий
Прочее
желобок для пуговиц
Страна бренда
Россия
Максимальная мощность, Вт
1300
Объём резервуара для воды
150
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
алюминий
Парогенератор
нет
Паровой удар
да
Развернуть
Расход при паровом ударе, г./мин.
30
Длина сетевого шнура
1.9
Функции и особенности
паровой удар/ регулировка подачи пара/ функция разбрызгивания/ вертикальное отпаривание
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг Kitfort КТ-2603 - удобное и эффективное устройство для глажки и отпаривания с простым и удобным управлением. Он станет верным помощником в поддержании вашего гардероба в идеальном состоянии. Подошва утюга алюминиевая с антипригарным покрытием, которая хорошо скользит и легко очищается.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Утюг Kitfort КТ-2603 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...