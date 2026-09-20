Утюг Starwind SIR2650 2600Вт голубой/белый
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Характеристики
Описание товара Утюг Starwind SIR2650 2600Вт голубой/белый
Утюг Starwind SIR2650 впечатлит каждую хозяйку наличием функции пароувлажнения, которая бережно относится к одежде из наиболее тонких и деликатных материалов. Этот домашний ассистент справится с удалением складок на предметах гардероба из шелка и сатина или же плотных фактурных тканей – а все благодаря наличию 4 различных режимов.После сушки одежды вы столкнулись с появлением множества непокорных складок? Не время отчаиваться – достаточно воспользоваться режимом вертикального отпаривания, предусмотренном в утюге Starwind SIR2650. Выполненная с использованием керамики подошва может «похвастаться» не только тщательно продуманной формой, благодаря которой она без труда достигает труднодоступных участков, но также равномерно расположенными отверстиями, способствующими глубокому проникновению пара. Чтобы исключить вероятность забивания подошвы прибора посторонними отложениями, производитель позаботился о наличии системы автоматической очистки.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
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Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
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