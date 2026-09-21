Блендер погружной Vitek VT-8538
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1250
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.8
Объем измельчителя, л
0.65
Количество скоростей / режимов
24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703487
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1250
Материал корпуса
нержавеющая сталь;пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
моторный блок, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, документация, упаковка
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.8
Объем измельчителя, л
0.65
Количество скоростей / режимов
24
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х16
Вес, кг.
1.64
Описание товара Блендер погружной Vitek VT-8538
Для приготовления блюд, требующих измельчения или взбивания ингредиентов, воспользуйтесь погружным блендером VITEK VT-8538, снабженным чашей объемом 650 мл, венчиком и высоким стаканом объемом 800 мл. Прибор обладает отличной работоспособностью (максимальная мощность — 1250 Вт) и надежностью: его погружная часть и лезвия выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Пользоваться блендером необыкновенно удобно и приятно, благодаря возможности плавной регулировки скорости и световому индикатору.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1250
Материал корпуса
нержавеющая сталь;пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
моторный блок, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, документация, упаковка
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.8
Объем измельчителя, л
0.65
Развернуть
Количество скоростей / режимов
24
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Страна производитель
Китай
Для приготовления блюд, требующих измельчения или взбивания ингредиентов, воспользуйтесь погружным блендером VITEK VT-8538, снабженным чашей объемом 650 мл, венчиком и высоким стаканом объемом 800 мл. Прибор обладает отличной работоспособностью (максимальная мощность — 1250 Вт) и надежностью: его погружная часть и лезвия выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Пользоваться блендером необыкновенно удобно и приятно, благодаря возможности плавной регулировки скорости и световому индикатору.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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