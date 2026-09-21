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Утюг Vitek VT-8327 2400Вт черный купить с доставкой в Москве
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Утюг Vitek VT-8327 2400Вт черный

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Утюг Vitek VT-8327 2400Вт черный - фото 1
Утюг Vitek VT-8327 2400Вт черный - фото 2
Утюг Vitek VT-8327 2400Вт черный - фото 3
Утюг Vitek VT-8327 2400Вт черный - фото 4
Утюг Vitek VT-8327 2400Вт черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюг
  • Утюг Vitek VT-8327 2400Вт черный - фото 1
  • Утюг Vitek VT-8327 2400Вт черный - фото 2
  • Утюг Vitek VT-8327 2400Вт черный - фото 3
  • Утюг Vitek VT-8327 2400Вт черный - фото 4
  • Утюг Vitek VT-8327 2400Вт черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703472
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
2400
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
440
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
145
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, функция спрей, функция самоочистки
Габариты без упаковки
125x291x157 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х17х15
Вес, кг.
1.5

Описание товара Утюг Vitek VT-8327 2400Вт черный

Быстро и легко привести в идеальное состояние одежду поможет утюг VITEK VT-8327 с номинальной потребляемой мощностью 2400 Вт. Температурные режимы переключаются механически плавным поворотом регулятора. Бережное отношение к ткани гарантировано, так как подошва прибора имеет уникальное керамическое покрытие UniCera, обеспечивающее сверхлегкое скольжение. Помимо сухого глажения с режимом разбрызгивания, в утюге есть функция вертикального отпаривания (максимальный паровой удар 145 г/мин). Объем резервуара для воды составляет 440 мл. Пользоваться прибором очень удобно, благодаря функции антикапля, системе самоочистки и встроенной защите от накипи. К тому же устройство отключается автоматически, если его оставить без движения. Купите утюг VITEK VT-8327, который позаботится о том, чтобы вы всегда выглядели безупречно! Основные характеристики: Тип: утюг Мощность: 2400 Вт Материал подошвы: подошва UniCera уникальное двойное керамическое покрытие, обеспечивающее сверхлегкое скольжение по ткани Паровой удар: 145 г/мин Вертикальное отпаривание: да Автоматическое отключение: да Система самоочистки: да Функция разбрызгивания: да Противокапельная система: да Защита от накипи: да Объeм резервуара для воды: 440 мл Регулировка подачи пара: да Шаровое крепление шнура: да Длина сетевого шнура: 1,8 Цвет: черный Комплектация: Утюг Инструкция

Отзывы о товаре Утюг Vitek VT-8327 2400Вт черный




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
2400
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
440
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
145
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, функция спрей, функция самоочистки
Габариты без упаковки
125x291x157 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Быстро и легко привести в идеальное состояние одежду поможет утюг VITEK VT-8327 с номинальной потребляемой мощностью 2400 Вт. Температурные режимы переключаются механически плавным поворотом регулятора. Бережное отношение к ткани гарантировано, так как подошва прибора имеет уникальное керамическое покрытие UniCera, обеспечивающее сверхлегкое скольжение. Помимо сухого глажения с режимом разбрызгивания, в утюге есть функция вертикального отпаривания (максимальный паровой удар 145 г/мин). Объем резервуара для воды составляет 440 мл. Пользоваться прибором очень удобно, благодаря функции антикапля, системе самоочистки и встроенной защите от накипи. К тому же устройство отключается автоматически, если его оставить без движения. Купите утюг VITEK VT-8327, который позаботится о том, чтобы вы всегда выглядели безупречно! Основные характеристики: Тип: утюг Мощность: 2400 Вт Материал подошвы: подошва UniCera уникальное двойное керамическое покрытие, обеспечивающее сверхлегкое скольжение по ткани Паровой удар: 145 г/мин Вертикальное отпаривание: да Автоматическое отключение: да Система самоочистки: да Функция разбрызгивания: да Противокапельная система: да Защита от накипи: да Объeм резервуара для воды: 440 мл Регулировка подачи пара: да Шаровое крепление шнура: да Длина сетевого шнура: 1,8 Цвет: черный Комплектация: Утюг Инструкция
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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