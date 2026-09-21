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Утюг дорожный Vitek VT-1269 1100Вт купить с доставкой в Москве
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Утюг дорожный Vitek VT-1269 1100Вт

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Утюг дорожный Vitek VT-1269 1100Вт - фото 1
Утюг дорожный Vitek VT-1269 1100Вт - фото 2
Утюг дорожный Vitek VT-1269 1100Вт - фото 3
Утюг дорожный Vitek VT-1269 1100Вт - фото 4
Утюг дорожный Vitek VT-1269 1100Вт - фото 5
Утюг дорожный Vitek VT-1269 1100Вт - фото 6
Утюг дорожный Vitek VT-1269 1100Вт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг дорожный Vitek VT-1269 1100Вт - фото 1
  • Утюг дорожный Vitek VT-1269 1100Вт - фото 2
  • Утюг дорожный Vitek VT-1269 1100Вт - фото 3
  • Утюг дорожный Vitek VT-1269 1100Вт - фото 4
  • Утюг дорожный Vitek VT-1269 1100Вт - фото 5
  • Утюг дорожный Vitek VT-1269 1100Вт - фото 6
  • Утюг дорожный Vitek VT-1269 1100Вт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703469
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Утюги
Размеры в упаковке, см
21х11х10
Вес, г.
900

Описание товара Утюг дорожный Vitek VT-1269 1100Вт

Если вы любите путешествовать или часто ездите в командировки по работе, то по достоинству оцените рабочие качества компактного и легкого дорожного утюга VITEK VT-1269, который может работать как в режиме 220 Вт, так и 110 Вт. Прибор оборудован складной ручкой, а значит, он без проблем помещается даже в небольшую багажную сумку. Подошва утюга имеет уникальное антипригарное керамическое покрытие UltraCare, бережно воздействующее даже на самые деликатные или очень тонкие ткани. Температурный режим регулируется плавно — для большего удобства в эксплуатации. В утюге предусмотрена возможность сухого глажения, а также глажения с отпариванием (объем контейнера для воды составляет 60 мл). Максимальная мощность прибора — 1100 Вт. Купите утюг VITEK VT-1269 — получите возможность ухаживать за одеждой в любом месте и всегда выглядеть безупречно!

Отзывы о товаре Утюг дорожный Vitek VT-1269 1100Вт




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Утюги
Описание
Если вы любите путешествовать или часто ездите в командировки по работе, то по достоинству оцените рабочие качества компактного и легкого дорожного утюга VITEK VT-1269, который может работать как в режиме 220 Вт, так и 110 Вт. Прибор оборудован складной ручкой, а значит, он без проблем помещается даже в небольшую багажную сумку. Подошва утюга имеет уникальное антипригарное керамическое покрытие UltraCare, бережно воздействующее даже на самые деликатные или очень тонкие ткани. Температурный режим регулируется плавно — для большего удобства в эксплуатации. В утюге предусмотрена возможность сухого глажения, а также глажения с отпариванием (объем контейнера для воды составляет 60 мл). Максимальная мощность прибора — 1100 Вт. Купите утюг VITEK VT-1269 — получите возможность ухаживать за одеждой в любом месте и всегда выглядеть безупречно!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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