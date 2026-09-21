Утюг дорожный Vitek VT-1269 1100Вт
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Утюг дорожный Vitek VT-1269 1100Вт
Если вы любите путешествовать или часто ездите в командировки по работе, то по достоинству оцените рабочие качества компактного и легкого дорожного утюга VITEK VT-1269, который может работать как в режиме 220 Вт, так и 110 Вт. Прибор оборудован складной ручкой, а значит, он без проблем помещается даже в небольшую багажную сумку. Подошва утюга имеет уникальное антипригарное керамическое покрытие UltraCare, бережно воздействующее даже на самые деликатные или очень тонкие ткани. Температурный режим регулируется плавно — для большего удобства в эксплуатации. В утюге предусмотрена возможность сухого глажения, а также глажения с отпариванием (объем контейнера для воды составляет 60 мл). Максимальная мощность прибора — 1100 Вт. Купите утюг VITEK VT-1269 — получите возможность ухаживать за одеждой в любом месте и всегда выглядеть безупречно!
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
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Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
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