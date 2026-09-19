Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Утюг Hyundai H-SI01789 2400Вт серый/темно-синий
Утюг Hyundai H-SI01789 с мощностью 2400 Вт обеспечивает высокую производительность нагрева и подачи пара для эффективного разглаживания складок на вещах. Подошва с керамическим покрытием равномерно распределяет тепло и легко скользит по поверхности ткани. Мощный поток пара 160 г/мин глубоко проникает в структуру ткани, избавляясь от складок любой сложности. Утюг Hyundai H-SI01789 оснащен вместительным резервуаром на 300 мл и простым кнопочным управлением. Противокапельная система и система защиты от образования накипи способствуют длительному сроку службы техники. Автоматическое отключение гарантирует высокий уровень безопасности в эксплуатации утюга.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные, 2400 вт
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Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные, 2400 вт
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