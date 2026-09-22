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Утюг Sonnen SI-6008, 2200 Вт, керамическое покрытие, антикапля, серебристый/золотой купить с доставкой в Москве
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Утюг Sonnen SI-6008, 2200 Вт, керамическое покрытие, антикапля, серебристый/золотой

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Утюг Sonnen SI-6008, 2200 Вт, керамическое покрытие, антикапля, серебристый/золотой - фото 1
Утюг Sonnen SI-6008, 2200 Вт, керамическое покрытие, антикапля, серебристый/золотой - фото 2
Утюг Sonnen SI-6008, 2200 Вт, керамическое покрытие, антикапля, серебристый/золотой - фото 3
Утюг Sonnen SI-6008, 2200 Вт, керамическое покрытие, антикапля, серебристый/золотой - фото 4
Утюг Sonnen SI-6008, 2200 Вт, керамическое покрытие, антикапля, серебристый/золотой - фото 5
Утюг Sonnen SI-6008, 2200 Вт, керамическое покрытие, антикапля, серебристый/золотой - фото 6
Утюг Sonnen SI-6008, 2200 Вт, керамическое покрытие, антикапля, серебристый/золотой - фото 7
Утюг Sonnen SI-6008, 2200 Вт, керамическое покрытие, антикапля, серебристый/золотой - фото 8
Утюг Sonnen SI-6008, 2200 Вт, керамическое покрытие, антикапля, серебристый/золотой - фото 9
Утюг Sonnen SI-6008, 2200 Вт, керамическое покрытие, антикапля, серебристый/золотой - фото 10
Утюг Sonnen SI-6008, 2200 Вт, керамическое покрытие, антикапля, серебристый/золотой - фото 11
Утюг Sonnen SI-6008, 2200 Вт, керамическое покрытие, антикапля, серебристый/золотой - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Утюг Sonnen SI-6008, 2200 Вт, керамическое покрытие, антикапля, серебристый/золотой - фото 1
  • Утюг Sonnen SI-6008, 2200 Вт, керамическое покрытие, антикапля, серебристый/золотой - фото 2
  • Утюг Sonnen SI-6008, 2200 Вт, керамическое покрытие, антикапля, серебристый/золотой - фото 3
  • Утюг Sonnen SI-6008, 2200 Вт, керамическое покрытие, антикапля, серебристый/золотой - фото 4
  • Утюг Sonnen SI-6008, 2200 Вт, керамическое покрытие, антикапля, серебристый/золотой - фото 5
  • Утюг Sonnen SI-6008, 2200 Вт, керамическое покрытие, антикапля, серебристый/золотой - фото 6
  • Утюг Sonnen SI-6008, 2200 Вт, керамическое покрытие, антикапля, серебристый/золотой - фото 7
  • Утюг Sonnen SI-6008, 2200 Вт, керамическое покрытие, антикапля, серебристый/золотой - фото 8
  • Утюг Sonnen SI-6008, 2200 Вт, керамическое покрытие, антикапля, серебристый/золотой - фото 9
  • Утюг Sonnen SI-6008, 2200 Вт, керамическое покрытие, антикапля, серебристый/золотой - фото 10
  • Утюг Sonnen SI-6008, 2200 Вт, керамическое покрытие, антикапля, серебристый/золотой - фото 11
  • Утюг Sonnen SI-6008, 2200 Вт, керамическое покрытие, антикапля, серебристый/золотой - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720179
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Максимальная мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Объём резервуара для воды
300
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
120
Длина сетевого шнура
1.9
Габариты без упаковки
29.5x14x11.8 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х16х13
Вес, кг.
1.3

Описание товара Утюг Sonnen SI-6008, 2200 Вт, керамическое покрытие, антикапля, серебристый/золотой

Утюг SONNEN SI-6008 – это идеальное сочетание высокой мощности, продуманного дизайна и современных технологий для быстрого и бережного ухода за одеждой! Утюг мощностью 2200 Вт станет надежным помощником в глажении вещей. Керамическая подошва равномерно распределяет тепло, гарантирует легкое скольжение по всем видам ткани, не оставляет на ткани блестящих следов. Она устойчива к появлению царапин и без труда очищается от загрязнений. Встроенная функция самоочистки обеспечивает быстрый и легкий уход за устройством, а функция "Антикапля" предотвращает утечку воды, когда утюг выключен из сети. У модели SI-6008 предусмотрена регулировка температуры и подачи пара. Наполнив резервуар водой, можно одновременно проводить глажку и отпаривание вещей. Также утюг оснащён функциями вертикального отпаривания, парового удара и распыления воды. Сетевой шнур длиной 1,9 м крепится с помощью удобного шарового крепления, не позволяющего ему перекручиваться у основания. Небольшой вес устройства сделает даже долгий процесс глажения комфортным.

Отзывы о товаре Утюг Sonnen SI-6008, 2200 Вт, керамическое покрытие, антикапля, серебристый/золотой




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Максимальная мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Объём резервуара для воды
300
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
120
Длина сетевого шнура
1.9
Габариты без упаковки
29.5x14x11.8 см
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг SONNEN SI-6008 – это идеальное сочетание высокой мощности, продуманного дизайна и современных технологий для быстрого и бережного ухода за одеждой! Утюг мощностью 2200 Вт станет надежным помощником в глажении вещей. Керамическая подошва равномерно распределяет тепло, гарантирует легкое скольжение по всем видам ткани, не оставляет на ткани блестящих следов. Она устойчива к появлению царапин и без труда очищается от загрязнений. Встроенная функция самоочистки обеспечивает быстрый и легкий уход за устройством, а функция "Антикапля" предотвращает утечку воды, когда утюг выключен из сети. У модели SI-6008 предусмотрена регулировка температуры и подачи пара. Наполнив резервуар водой, можно одновременно проводить глажку и отпаривание вещей. Также утюг оснащён функциями вертикального отпаривания, парового удара и распыления воды. Сетевой шнур длиной 1,9 м крепится с помощью удобного шарового крепления, не позволяющего ему перекручиваться у основания. Небольшой вес устройства сделает даже долгий процесс глажения комфортным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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