Утюг Sonnen SI-6008, 2200 Вт, керамическое покрытие, антикапля, серебристый/золотой
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Утюг Sonnen SI-6008, 2200 Вт, керамическое покрытие, антикапля, серебристый/золотой
Утюг SONNEN SI-6008 – это идеальное сочетание высокой мощности, продуманного дизайна и современных технологий для быстрого и бережного ухода за одеждой! Утюг мощностью 2200 Вт станет надежным помощником в глажении вещей. Керамическая подошва равномерно распределяет тепло, гарантирует легкое скольжение по всем видам ткани, не оставляет на ткани блестящих следов. Она устойчива к появлению царапин и без труда очищается от загрязнений. Встроенная функция самоочистки обеспечивает быстрый и легкий уход за устройством, а функция "Антикапля" предотвращает утечку воды, когда утюг выключен из сети. У модели SI-6008 предусмотрена регулировка температуры и подачи пара. Наполнив резервуар водой, можно одновременно проводить глажку и отпаривание вещей. Также утюг оснащён функциями вертикального отпаривания, парового удара и распыления воды. Сетевой шнур длиной 1,9 м крепится с помощью удобного шарового крепления, не позволяющего ему перекручиваться у основания. Небольшой вес устройства сделает даже долгий процесс глажения комфортным.
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Теги товара: с керамической подошвой
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Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой
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