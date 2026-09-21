Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
да
Число скоростей
4
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
3 л
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703359
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Миксер BOSCH MQWPL2000 – это стильный и функциональный кухонный аксессуар, который станет незаменимым помощником в приготовлении многих блюд. Изделие выполнено в лаконичном белом цвете, который подойдет для любого интерьера кухни. Корпус миксера изготовлен из высококачественного пластика, что обеспечивает его долговечность и устойчивость к механическим повреждениям.
Устройство оснащено четырьмя скоростями работы, что позволяет точно подобрать необходимый режим для различных продуктов и блюд. Турбо режим придает дополнительную гибкость в использовании, позволяя быстро и эффективно обрабатывать продукты. Кнопка отсоединения насадок упрощает процесс их замены и обслуживания. Миксер Bosch MQWPL2000 комплектуется одним типом насадок, включая два венчика для взбивания. Погружная чаша изготовлена из пластика, что обеспечивает ее легкость и простоту в обращении.
Миксер BOSCH MQWPL2000 – это стильный и функциональный кухонный аксессуар, который станет незаменимым помощником в приготовлении многих блюд. Изделие выполнено в лаконичном белом цвете, который подойдет для любого интерьера кухни. Корпус миксера изготовлен из высококачественного пластика, что обеспечивает его долговечность и устойчивость к механическим повреждениям.
Устройство оснащено четырьмя скоростями работы, что позволяет точно подобрать необходимый режим для различных продуктов и блюд. Турбо режим придает дополнительную гибкость в использовании, позволяя быстро и эффективно обрабатывать продукты. Кнопка отсоединения насадок упрощает процесс их замены и обслуживания. Миксер Bosch MQWPL2000 комплектуется одним типом насадок, включая два венчика для взбивания. Погружная чаша изготовлена из пластика, что обеспечивает ее легкость и простоту в обращении.
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