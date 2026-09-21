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Миксер Bosch MQWPL2000 купить с доставкой в Москве
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Миксер Bosch MQWPL2000

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Миксер Bosch MQWPL2000 - фото 1
Миксер Bosch MQWPL2000 - фото 2
Миксер Bosch MQWPL2000 - фото 3
Миксер Bosch MQWPL2000 - фото 4
Миксер Bosch MQWPL2000 - фото 5
Миксер Bosch MQWPL2000 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
да
Число скоростей
4
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
3 л
  • Миксер Bosch MQWPL2000 - фото 1
  • Миксер Bosch MQWPL2000 - фото 2
  • Миксер Bosch MQWPL2000 - фото 3
  • Миксер Bosch MQWPL2000 - фото 4
  • Миксер Bosch MQWPL2000 - фото 5
  • Миксер Bosch MQWPL2000 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703359
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
да
Число скоростей
4
Вращение чаши
да
Турборежим
да
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
3 л
Размеры в упаковке, см
39х23х23
Вес, кг.
2.2

Описание товара Миксер Bosch MQWPL2000

Миксер BOSCH MQWPL2000 – это стильный и функциональный кухонный аксессуар, который станет незаменимым помощником в приготовлении многих блюд. Изделие выполнено в лаконичном белом цвете, который подойдет для любого интерьера кухни. Корпус миксера изготовлен из высококачественного пластика, что обеспечивает его долговечность и устойчивость к механическим повреждениям. Устройство оснащено четырьмя скоростями работы, что позволяет точно подобрать необходимый режим для различных продуктов и блюд. Турбо режим придает дополнительную гибкость в использовании, позволяя быстро и эффективно обрабатывать продукты. Кнопка отсоединения насадок упрощает процесс их замены и обслуживания. Миксер Bosch MQWPL2000 комплектуется одним типом насадок, включая два венчика для взбивания. Погружная чаша изготовлена из пластика, что обеспечивает ее легкость и простоту в обращении.



Теги товара: с чашей, пластиковые

Отзывы о товаре Миксер Bosch MQWPL2000




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
375
Импульсный режим
да
Число скоростей
4
Вращение чаши
да
Турборежим
да
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
3 л
Описание
Миксер BOSCH MQWPL2000 – это стильный и функциональный кухонный аксессуар, который станет незаменимым помощником в приготовлении многих блюд. Изделие выполнено в лаконичном белом цвете, который подойдет для любого интерьера кухни. Корпус миксера изготовлен из высококачественного пластика, что обеспечивает его долговечность и устойчивость к механическим повреждениям. Устройство оснащено четырьмя скоростями работы, что позволяет точно подобрать необходимый режим для различных продуктов и блюд. Турбо режим придает дополнительную гибкость в использовании, позволяя быстро и эффективно обрабатывать продукты. Кнопка отсоединения насадок упрощает процесс их замены и обслуживания. Миксер Bosch MQWPL2000 комплектуется одним типом насадок, включая два венчика для взбивания. Погружная чаша изготовлена из пластика, что обеспечивает ее легкость и простоту в обращении.


Теги товара: с чашей, пластиковые
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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