Миксер для теста BQ MX521 Чёрный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный, серебристый
Мощность, Вт
600
Число скоростей
1
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
5 л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735751
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный, серебристый
Мощность, Вт
600
Число скоростей
1
Длина сетевого шнура
1
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
5 л
Количество насадок
1
Насадки
насадка-крюк
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х29х27
Вес, кг.
3.92
Описание товара Миксер для теста BQ MX521 Чёрный
Миксер для теста BQ MX521 с функцией подогрева чаши, который справится с любым видом теста, даже самым тяжелым. Лопатка, установленная на дне металлической чаши, с легкостью замесит тесто, а дополнительная функция ферментации, которая подогревает чашу, облегчит вам процесс приготовления. Засыпьте все необходимые ингредиенты в чашу. Установите время замешивания от 5 до 15 минут и включите функцию ферментации (подогрева) от 10 минут до 1 часа 45 минут. Миксер замешает все ингредиенты и автоматически перейдет в режим ферментации.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные
Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный, серебристый
Мощность, Вт
600
Число скоростей
1
Длина сетевого шнура
1
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
5 л
Количество насадок
1
Развернуть
Насадки
насадка-крюк
Страна производитель
Китай
Миксер для теста BQ MX521 с функцией подогрева чаши, который справится с любым видом теста, даже самым тяжелым. Лопатка, установленная на дне металлической чаши, с легкостью замесит тесто, а дополнительная функция ферментации, которая подогревает чашу, облегчит вам процесс приготовления. Засыпьте все необходимые ингредиенты в чашу. Установите время замешивания от 5 до 15 минут и включите функцию ферментации (подогрева) от 10 минут до 1 часа 45 минут. Миксер замешает все ингредиенты и автоматически перейдет в режим ферментации.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные
Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные
Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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