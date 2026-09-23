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Миксер для теста BQ MX521 Чёрный купить с доставкой в Москве
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Миксер для теста BQ MX521 Чёрный

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Миксер для теста BQ MX521 Чёрный - фото 1
Миксер для теста BQ MX521 Чёрный - фото 2
Миксер для теста BQ MX521 Чёрный - фото 3
Миксер для теста BQ MX521 Чёрный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный, серебристый
Мощность, Вт
600
Число скоростей
1
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
5 л
  • Миксер для теста BQ MX521 Чёрный - фото 1
  • Миксер для теста BQ MX521 Чёрный - фото 2
  • Миксер для теста BQ MX521 Чёрный - фото 3
  • Миксер для теста BQ MX521 Чёрный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735751
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный, серебристый
Мощность, Вт
600
Число скоростей
1
Длина сетевого шнура
1
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
5 л
Количество насадок
1
Насадки
насадка-крюк
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х29х27
Вес, кг.
3.92

Описание товара Миксер для теста BQ MX521 Чёрный

Миксер для теста BQ MX521 с функцией подогрева чаши, который справится с любым видом теста, даже самым тяжелым. Лопатка, установленная на дне металлической чаши, с легкостью замесит тесто, а дополнительная функция ферментации, которая подогревает чашу, облегчит вам процесс приготовления. Засыпьте все необходимые ингредиенты в чашу. Установите время замешивания от 5 до 15 минут и включите функцию ферментации (подогрева) от 10 минут до 1 часа 45 минут. Миксер замешает все ингредиенты и автоматически перейдет в режим ферментации.

Отзывы о товаре Миксер для теста BQ MX521 Чёрный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный, серебристый
Мощность, Вт
600
Число скоростей
1
Длина сетевого шнура
1
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
5 л
Количество насадок
1
Развернуть
Насадки
насадка-крюк
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер для теста BQ MX521 с функцией подогрева чаши, который справится с любым видом теста, даже самым тяжелым. Лопатка, установленная на дне металлической чаши, с легкостью замесит тесто, а дополнительная функция ферментации, которая подогревает чашу, облегчит вам процесс приготовления. Засыпьте все необходимые ингредиенты в чашу. Установите время замешивания от 5 до 15 минут и включите функцию ферментации (подогрева) от 10 минут до 1 часа 45 минут. Миксер замешает все ингредиенты и автоматически перейдет в режим ферментации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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