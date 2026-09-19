Миксер планетарный Hyundai HYM-S5451
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Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
серый
Мощность, Вт
1000
Импульсный режим
да
Число скоростей
8
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 377960
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
серый
Мощность, Вт
1000
Импульсный режим
да
Число скоростей
8
Вращение чаши
нет
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.3
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.5 л
Количество насадок
3
Насадки
крюк для теста, лопатка для перемешивания, венчик для взбивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х32х25
Вес, кг.
4.2
Описание товара Миксер планетарный Hyundai HYM-S5451
Hyundai HYM-S5451 — это мощный миксер с механическим управлением. Предусмотрено 8 режимов работы с различной скоростью, а также импульсный режим. Номинальная мощность модели составляет 1000 Вт, что позволяет ей эффективно справляться с большинством кухонных задач. Корпус устройства изготовлен из прочного пластика, он имеет небольшой вес и легко очищается. В комплекте к Hyundai HYM-S5451 прилагается три насадки — венчики и крюки для теста, также в набор входит кулинарная лопатка. Миксер весит всего 3 кг, при необходимости его легко переносить и перемещать.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, 500 вт, профессиональные
Теги товара: мощные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
серый
Мощность, Вт
1000
Импульсный режим
да
Число скоростей
8
Вращение чаши
нет
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.3
Чаша
Да
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Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.5 л
Количество насадок
3
Насадки
крюк для теста, лопатка для перемешивания, венчик для взбивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Hyundai HYM-S5451 — это мощный миксер с механическим управлением. Предусмотрено 8 режимов работы с различной скоростью, а также импульсный режим. Номинальная мощность модели составляет 1000 Вт, что позволяет ей эффективно справляться с большинством кухонных задач. Корпус устройства изготовлен из прочного пластика, он имеет небольшой вес и легко очищается. В комплекте к Hyundai HYM-S5451 прилагается три насадки — венчики и крюки для теста, также в набор входит кулинарная лопатка. Миксер весит всего 3 кг, при необходимости его легко переносить и перемещать.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, 500 вт, профессиональные
Теги товара: мощные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, 500 вт, профессиональные
Теги товара: мощные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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