Чайник электрический StarWind SKS1771
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический StarWind SKS1771
Электрочайник StarWind – это стильное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Изготовленный из сочетания прочного металла и пластика, чайник обладает современным серебристым цветом, который гармонично впишется в любой интерьер. С весом всего 0,74 кг, этот чайник отличается легкостью и удобством в использовании. Благодаря скрытому нагревательному элементу, вода в чайнике быстро нагревается, а мощность 1700 Вт обеспечивает эффективную работу прибора. Объем 1,8 литра позволяет закипятить достаточное количество воды для приготовления чая, кофе или других горячих напитков для всей семьи или небольшой компании друзей. Длина сетевого шнура составляет 0,55 метра, что делает чайник удобным для использования на кухне с ограниченным количеством свободного пространства. Однако стоит учитывать, что в модели отсутствует терморегулятор, что позволяет быстро достигать температуры кипения. Электрочайник StarWind – это сочетание практичности и надежности, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит качество и комфорт.
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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