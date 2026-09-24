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Чайник электрический Blackton Bt KT1810S Сталь-Красный купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Blackton Bt KT1810S Сталь-Красный

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Чайник электрический Blackton Bt KT1810S Сталь-Красный - фото 1
Чайник электрический Blackton Bt KT1810S Сталь-Красный - фото 2
Чайник электрический Blackton Bt KT1810S Сталь-Красный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1850
Цвет
красный, серебристый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический Blackton Bt KT1810S Сталь-Красный - фото 1
  • Чайник электрический Blackton Bt KT1810S Сталь-Красный - фото 2
  • Чайник электрический Blackton Bt KT1810S Сталь-Красный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719798
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Характеристики

Бренд
Blackton
Мощность, Вт
1850
Цвет
красный, серебристый
Комплектация
документация
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Размеры в упаковке, см
23х21х17
Вес, г.
847

Описание товара Чайник электрический Blackton Bt KT1810S Сталь-Красный

Чайник электрический предназначен для нагрева воды в бытовых условиях. Прибор оборудован показателем максимального уровня воды, который поможет вам безопасно заполнять его нужным количеством воды. Функция автоотключения при отсутствии воды и при закипании делает использование чайника удобным и безопасным. Больше не нужно беспокоиться о возможных авариях или перегреве - чайник самостоятельно отключится, когда это необходимо.

Отзывы о товаре Чайник электрический Blackton Bt KT1810S Сталь-Красный




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Характеристики
Бренд
Blackton
Мощность, Вт
1850
Цвет
красный, серебристый
Комплектация
документация
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Описание
Чайник электрический предназначен для нагрева воды в бытовых условиях. Прибор оборудован показателем максимального уровня воды, который поможет вам безопасно заполнять его нужным количеством воды. Функция автоотключения при отсутствии воды и при закипании делает использование чайника удобным и безопасным. Больше не нужно беспокоиться о возможных авариях или перегреве - чайник самостоятельно отключится, когда это необходимо.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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