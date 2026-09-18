Чайник электрический Supra KES-1801S серебристый/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.8
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 316333
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительные функции
индикация включения
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
стальной
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
автоотключение при снятии с подставки
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.8
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1.21
Описание товара Чайник электрический Supra KES-1801S серебристый/черный
Электропитание: 220-240 В, 50 Гц. Подставка с вращением на 360?. Крышка открывается вручную. Фильтр от накипи.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, серые
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительные функции
индикация включения
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
стальной
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
автоотключение при снятии с подставки
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1500
Развернуть
Объем, л
1.8
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Электропитание: 220-240 В, 50 Гц. Подставка с вращением на 360?. Крышка открывается вручную. Фильтр от накипи.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, серые
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, серые
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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