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Чайник электрический Supra KES-1801S серебристый/черный купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Supra KES-1801S серебристый/черный

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Чайник электрический Supra KES-1801S серебристый/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.8
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 316333
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Характеристики

Бренд
SUPRA
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительные функции
индикация включения
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
стальной
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
автоотключение при снятии с подставки
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.8
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1.21

Описание товара Чайник электрический Supra KES-1801S серебристый/черный

Электропитание: 220-240 В, 50 Гц. Подставка с вращением на 360?. Крышка открывается вручную. Фильтр от накипи.

Отзывы о товаре Чайник электрический Supra KES-1801S серебристый/черный




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Характеристики
Бренд
SUPRA
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительные функции
индикация включения
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка включения без воды
Основной цвет
стальной
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
автоотключение при снятии с подставки
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1500
Развернуть
Объем, л
1.8
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электропитание: 220-240 В, 50 Гц. Подставка с вращением на 360?. Крышка открывается вручную. Фильтр от накипи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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