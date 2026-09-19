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Чайник электрический Econ ECO-1873KE купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Econ ECO-1873KE

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Чайник электрический Econ ECO-1873KE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 469048
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Характеристики

Бренд
Econ
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1.25

Описание товара Чайник электрический Econ ECO-1873KE

Стильный электрический чайник Econ ECO-1873KE выполнен из высококачественной нержавеющей стали. Чайник станет оригинальным украшением вашей кухни и прекрасным подарком друзьям и родственникам на любой праздник или новоселье. Чайник прост в управлении и имеет оптимальный набор характеристик. Объем 1,8 литра и мощность 1500 Вт позволяют быстро вскипятить воду на всю семью, а благодаря вращающейся на 360 градусов подставке, можно повернуть носик чайника в удобное положение. В основании чайника имеется отсек для шнура, с помощью которого вы можете оставить шнур того размера, который нужен именно на вашей кухне.

Отзывы о товаре Чайник электрический Econ ECO-1873KE




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Характеристики
Бренд
Econ
Тип товара
Электрочайники
Описание
Стильный электрический чайник Econ ECO-1873KE выполнен из высококачественной нержавеющей стали. Чайник станет оригинальным украшением вашей кухни и прекрасным подарком друзьям и родственникам на любой праздник или новоселье. Чайник прост в управлении и имеет оптимальный набор характеристик. Объем 1,8 литра и мощность 1500 Вт позволяют быстро вскипятить воду на всю семью, а благодаря вращающейся на 360 градусов подставке, можно повернуть носик чайника в удобное положение. В основании чайника имеется отсек для шнура, с помощью которого вы можете оставить шнур того размера, который нужен именно на вашей кухне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Econ ECO-1873KE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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