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Чайник электрический Великие Реки Чая-3А серебристый купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Великие Реки Чая-3А серебристый

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Чайник электрический Великие Реки Чая-3А серебристый - фото 1
Чайник электрический Великие Реки Чая-3А серебристый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник электрический Великие Реки Чая-3А серебристый - фото 1
  • Чайник электрический Великие Реки Чая-3А серебристый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 412227
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Характеристики

Бренд
Великие Реки
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, г.
918

Описание товара Чайник электрический Великие Реки Чая-3А серебристый

Великие Реки Чая-3А - стильный и недорогой электрический чайник в корпусе из нержавеющей стали. Модель снабжена широкой горловиной и эргономичной ручкой. Имеется также индикатор работы и возможность вращения чайника на 360 градусов. Безопасность в использовании обеспечивает встроенная защита от перегрева.

Отзывы о товаре Чайник электрический Великие Реки Чая-3А серебристый




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Характеристики
Бренд
Великие Реки
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Описание
Великие Реки Чая-3А - стильный и недорогой электрический чайник в корпусе из нержавеющей стали. Модель снабжена широкой горловиной и эргономичной ручкой. Имеется также индикатор работы и возможность вращения чайника на 360 градусов. Безопасность в использовании обеспечивает встроенная защита от перегрева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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