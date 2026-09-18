Чайник электрический Яромир ЯР-1057 Silver
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Яромир ЯР-1057 Silver
Чайник электрический предназначен для нагрева воды в бытовых и аналогичных условиях, в частности: в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях, в фермерских домах, клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа, в условиях режима пансиона «проживание плюс завтрак». Корпус из высококачественной нержавеющей стали. Матовая полировка. Вращение корпуса на 360°. Цвет базы, крышки и ручки: черный. Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали. Отметка максимального уровня воды внутри корпуса. Световой индикатор работы. Отсек для хранения электрошнура. Автоматическое отключение при закипании. Блокировка включения без воды.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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