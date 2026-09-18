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Чайник электрический Яромир ЯР-1057 Silver купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Яромир ЯР-1057 Silver

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Чайник электрический Яромир ЯР-1057 Silver - фото 1
Чайник электрический Яромир ЯР-1057 Silver - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник электрический Яромир ЯР-1057 Silver - фото 1
  • Чайник электрический Яромир ЯР-1057 Silver - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 337334
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Характеристики

Бренд
Яромир
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1.5

Описание товара Чайник электрический Яромир ЯР-1057 Silver

Чайник электрический предназначен для нагрева воды в бытовых и аналогичных условиях, в частности: в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях, в фермерских домах, клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа, в условиях режима пансиона «проживание плюс завтрак». Корпус из высококачественной нержавеющей стали. Матовая полировка. Вращение корпуса на 360°. Цвет базы, крышки и ручки: черный. Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали. Отметка максимального уровня воды внутри корпуса. Световой индикатор работы. Отсек для хранения электрошнура. Автоматическое отключение при закипании. Блокировка включения без воды.

Отзывы о товаре Чайник электрический Яромир ЯР-1057 Silver




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Характеристики
Бренд
Яромир
Тип товара
Электрочайники
Описание
Чайник электрический предназначен для нагрева воды в бытовых и аналогичных условиях, в частности: в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях, в фермерских домах, клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа, в условиях режима пансиона «проживание плюс завтрак». Корпус из высококачественной нержавеющей стали. Матовая полировка. Вращение корпуса на 360°. Цвет базы, крышки и ручки: черный. Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали. Отметка максимального уровня воды внутри корпуса. Световой индикатор работы. Отсек для хранения электрошнура. Автоматическое отключение при закипании. Блокировка включения без воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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