Чайник электрический Яромир ЯР-1058
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 380845
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1.5
Описание товара Чайник электрический Яромир ЯР-1058
Чайник электрический Яромир ЯР-1058 объемом 1.8 л. Корпус из высококачественной нержавеющей стали. Матовая полировка. Вращение корпуса на 360°. Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали.Отметка максимального уровня воды внутри корпуса. Световой индикатор работы. Отсек для хранения электрошнура.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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Чайник электрический Яромир ЯР-1058 объемом 1.8 л. Корпус из высококачественной нержавеющей стали. Матовая полировка. Вращение корпуса на 360°. Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали.Отметка максимального уровня воды внутри корпуса. Световой индикатор работы. Отсек для хранения электрошнура.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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