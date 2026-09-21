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Чайник электрический StarWind SKS1053 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический StarWind SKS1053

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Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 1
Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 2
Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 3
Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 4
Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 5
Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 6
Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 7
Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 8
Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 9
Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 10
Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 11
Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 12
Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 13
Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 14
Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 15
Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 16
Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 17
Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 18
Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 19
Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 20
Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 21
Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 22
Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 23
Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 24
Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 25
Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 26
Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 27
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Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 29
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Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 31
Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
230x230x160
  • Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 1
  • Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 2
  • Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 3
  • Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 4
  • Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 5
  • Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 6
  • Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 7
  • Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 8
  • Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 9
  • Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 10
  • Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 11
  • Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 12
  • Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 13
  • Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 14
  • Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 15
  • Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 16
  • Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 17
  • Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 18
  • Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 19
  • Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 20
  • Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 21
  • Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 22
  • Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 23
  • Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 24
  • Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 25
  • Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 26
  • Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 27
  • Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 28
  • Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 29
  • Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 30
  • Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 31
  • Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702253
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Цвет
серебристый
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
230x230x160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х16
Вес, г.
892

Описание товара Чайник электрический StarWind SKS1053

Чайник Starwind SKS1053 – незаменимый помощник на вашем кухонном пространстве. Эта бытовая техника рассчитана на семью из двух-трех человек, позволяет разогреть питьевую воду за несколько минут. Электрический чайник обладает мощностью около 1500 Ватт, а объем предусмотренного резервуара составляет 1,8 литра. Устройство оснащается нагревательным элементом скрытого вида, выполнено в сером цвете с черными вставками. Корпус чайника производится на основе нержавейки и прочного пластика. Круглая подставка дает возможность разворачивать его на 360 градусов.

Отзывы о товаре Чайник электрический StarWind SKS1053




Магазины и пункты выдачи в Москве


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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Цвет
серебристый
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
230x230x160
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник Starwind SKS1053 – незаменимый помощник на вашем кухонном пространстве. Эта бытовая техника рассчитана на семью из двух-трех человек, позволяет разогреть питьевую воду за несколько минут. Электрический чайник обладает мощностью около 1500 Ватт, а объем предусмотренного резервуара составляет 1,8 литра. Устройство оснащается нагревательным элементом скрытого вида, выполнено в сером цвете с черными вставками. Корпус чайника производится на основе нержавейки и прочного пластика. Круглая подставка дает возможность разворачивать его на 360 градусов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический StarWind SKS1053 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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