Чайник электрический StarWind SKS1053
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
230x230x160
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702253
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Цвет
серебристый
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
230x230x160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х16
Вес, г.
892
Описание товара Чайник электрический StarWind SKS1053
Чайник Starwind SKS1053 – незаменимый помощник на вашем кухонном пространстве. Эта бытовая техника рассчитана на семью из двух-трех человек, позволяет разогреть питьевую воду за несколько минут. Электрический чайник обладает мощностью около 1500 Ватт, а объем предусмотренного резервуара составляет 1,8 литра. Устройство оснащается нагревательным элементом скрытого вида, выполнено в сером цвете с черными вставками. Корпус чайника производится на основе нержавейки и прочного пластика. Круглая подставка дает возможность разворачивать его на 360 градусов.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Цвет
серебристый
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
230x230x160
Страна производитель
Китай
Чайник Starwind SKS1053 – незаменимый помощник на вашем кухонном пространстве. Эта бытовая техника рассчитана на семью из двух-трех человек, позволяет разогреть питьевую воду за несколько минут. Электрический чайник обладает мощностью около 1500 Ватт, а объем предусмотренного резервуара составляет 1,8 литра. Устройство оснащается нагревательным элементом скрытого вида, выполнено в сером цвете с черными вставками. Корпус чайника производится на основе нержавейки и прочного пластика. Круглая подставка дает возможность разворачивать его на 360 градусов.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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