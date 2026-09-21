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Чайник электрический StarWind SKG1056 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический StarWind SKG1056

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Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 1
Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 2
Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 3
Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 4
Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 5
Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 6
Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 7
Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 8
Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 9
Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 10
Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 11
Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 12
Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 13
Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 14
Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 15
Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 16
Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 17
Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 18
Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 19
Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 20
Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 21
Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 22
Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 23
Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 24
Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 25
Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 26
Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 27
Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 28
Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 29
Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2000
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
240x200x200
  • Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 1
  • Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 2
  • Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 3
  • Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 4
  • Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 5
  • Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 6
  • Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 7
  • Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 8
  • Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 9
  • Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 10
  • Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 11
  • Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 12
  • Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 13
  • Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 14
  • Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 15
  • Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 16
  • Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 17
  • Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 18
  • Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 19
  • Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 20
  • Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 21
  • Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 22
  • Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 23
  • Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 24
  • Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 25
  • Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 26
  • Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 27
  • Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 28
  • Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 29
  • Чайник электрический StarWind SKG1056 - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702244
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2000
Цвет
белый
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
240x200x200
Размеры в упаковке, см
24х20х20
Вес, кг.
1.35

Описание товара Чайник электрический StarWind SKG1056

Прозрачный электрический чайник StarWind SKG1056 в стеклянном корпусе белого цвета будет привлекательно смотреться на любой кухне. За счет предусмотренной подсветки воды прибор эффектно работает в темноте. Достаточный объем резервуара позволяет кипятить воду в необходимом количестве. Во время эксплуатации техники светится индикатор. Для удобства использования имеется также и индикатор уровня, который позволяет не переполнить резервуар при наборе воды. Крышка открывается путем нажатия на кнопку. Имеется подставка, которая вращается на 360 градусов, что является дополнительным бонусом при использовании техники по назначению.

Отзывы о товаре Чайник электрический StarWind SKG1056




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2000
Цвет
белый
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
240x200x200
Описание
Прозрачный электрический чайник StarWind SKG1056 в стеклянном корпусе белого цвета будет привлекательно смотреться на любой кухне. За счет предусмотренной подсветки воды прибор эффектно работает в темноте. Достаточный объем резервуара позволяет кипятить воду в необходимом количестве. Во время эксплуатации техники светится индикатор. Для удобства использования имеется также и индикатор уровня, который позволяет не переполнить резервуар при наборе воды. Крышка открывается путем нажатия на кнопку. Имеется подставка, которая вращается на 360 градусов, что является дополнительным бонусом при использовании техники по назначению.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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