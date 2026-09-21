Чайник электрический StarWind SKG1056
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический StarWind SKG1056
Прозрачный электрический чайник StarWind SKG1056 в стеклянном корпусе белого цвета будет привлекательно смотреться на любой кухне. За счет предусмотренной подсветки воды прибор эффектно работает в темноте. Достаточный объем резервуара позволяет кипятить воду в необходимом количестве. Во время эксплуатации техники светится индикатор. Для удобства использования имеется также и индикатор уровня, который позволяет не переполнить резервуар при наборе воды. Крышка открывается путем нажатия на кнопку. Имеется подставка, которая вращается на 360 градусов, что является дополнительным бонусом при использовании техники по назначению.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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