Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1
Потребляемая мощность, Вт
800
Мощность всасывания
120 Вт
Длина сетевого шнура
5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702238
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный
Ручной пылесос (handstick) StarWind SCH1550 изготовлен брендом STARWIND. Ручной пылесос предназначен для очистки небольших поверхностей и сбора мелкого мусора в труднодоступных местах. Благодаря своей компактности и небольшому весу, пылесос добирается до самых дальних уголков.
Модель с мощностью всасывания меньше 100 ватт подойдёт для лёгкой и быстрой уборки пыли с гладких поверхностей.
Насадка для пола и ковров в комплекте - оптимальное решение для уборки напольных поверхностей. Щелевая насадка в комплекте предназначена для удаления пыли из углов и щелей. Особая конструкция насадки позволяет добраться до тех мест, куда не пролезет обычная широкая щетка. Устройство оснащено контейнером для пыли. Объем пылесборника - 1 л.
Питание устройства осуществляется от бытовой электросети, что обеспечивает пылесосу высокую мощность всасывания.
Ручной пылесос (handstick) StarWind SCH1550 изготовлен брендом STARWIND. Ручной пылесос предназначен для очистки небольших поверхностей и сбора мелкого мусора в труднодоступных местах. Благодаря своей компактности и небольшому весу, пылесос добирается до самых дальних уголков.
Модель с мощностью всасывания меньше 100 ватт подойдёт для лёгкой и быстрой уборки пыли с гладких поверхностей.
Насадка для пола и ковров в комплекте - оптимальное решение для уборки напольных поверхностей. Щелевая насадка в комплекте предназначена для удаления пыли из углов и щелей. Особая конструкция насадки позволяет добраться до тех мест, куда не пролезет обычная широкая щетка. Устройство оснащено контейнером для пыли. Объем пылесборника - 1 л.
Питание устройства осуществляется от бытовой электросети, что обеспечивает пылесосу высокую мощность всасывания.
Комментарий:
отличный товар, очень легкий и прекрасно работает!
Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос ручной Starwind SCH1550 800Вт черный
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар, очень легкий и прекрасно работает!