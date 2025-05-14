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Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый купить с доставкой в Москве
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Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый

3 Отзывы
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Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 1
Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 2
Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 3
Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 4
Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 5
Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 6
Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 7
Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 8
Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 9
Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 10
Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 11
Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 12
Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 13
Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 14
Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 15
Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 16
Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 17
Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
белый, серый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1.2
Потребляемая мощность, Вт
600
Мощность всасывания
230
Длина сетевого шнура
5
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  • Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 2
  • Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 3
  • Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 4
  • Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 5
  • Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 6
  • Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 7
  • Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 8
  • Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 9
  • Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 10
  • Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 11
  • Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 12
  • Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 13
  • Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 14
  • Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 15
  • Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 16
  • Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 17
  • Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
2 250 руб.  3 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 562174
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Характеристики

Бренд
deerma
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый, серый
Комплектация
комплект насадок
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1.2
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
76
Потребляемая мощность, Вт
600
Мощность всасывания
230
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х15х13
Вес, кг.
1.9

Описание товара Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый

Вертикальные пылесосы Deerma представляют собой современные и эффективные устройства для сухой уборки, обеспечивающие высокое качество очистки вашего дома. Они отличаются стильным дизайном в белых и серых тонах, что делает их гармоничным дополнением к любому интерьеру. Модель оснащена мощным мотором мощностью 600 Вт, который легко справляется с пылью и грязью на различных типах напольных покрытий. Она имеет вместительный контейнер на 1,2 литра, который заменяет традиционные мешки для сбора пыли - это не только экологично, но и значительно упрощает уход за устройством. Удобство использования пылесоса Deerma обеспечивается рядом эргономичных решений. Вес всего 1,9 кг делает его легким и маневренным, что позволяет без труда убираться в труднодоступных местах. Длина сетевого шнура составляет 5 метров, обеспечивая широкий радиус действия без необходимости частого переключения между розетками. Для комфортной работы предусмотрен регулятор мощности, размещенный на ручке. Это позволяет быстро и легко изменять интенсивность всасывания в зависимости от типа поверхности и степени загрязнения. Цельная труба всасывания обеспечивает надежность конструкции и способствует более эффективной уборке. Уровень шума пылесоса составляет 76 дБ, что позволяет использовать его даже в условиях, требующих умеренной тишины. Питание устройства осуществляется от сети, что обеспечивает стабильную мощность и бесперебойную работу в течение длительного времени. Вертикальный пылесос Deerma - это отличный выбор для тех, кто ценит высокую производительность, стильный дизайн и удобство в использовании.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос вертикальный Deerma DX118C RU, белый/серый

Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Дарина Д

Достоинства:


Комментарий:
Он шикарен,уборка стала в удовольствие
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Лёгкий пылесос, удобный в обращении
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Горлов А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос! Хорошо убирает, компактный и лёгкий за свои деньги огонь в эксплуатации неделю, пережил 2 уборки кв 65 метров



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
deerma
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый, серый
Комплектация
комплект насадок
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1.2
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
76
Потребляемая мощность, Вт
600
Мощность всасывания
230
Развернуть
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы Deerma представляют собой современные и эффективные устройства для сухой уборки, обеспечивающие высокое качество очистки вашего дома. Они отличаются стильным дизайном в белых и серых тонах, что делает их гармоничным дополнением к любому интерьеру. Модель оснащена мощным мотором мощностью 600 Вт, который легко справляется с пылью и грязью на различных типах напольных покрытий. Она имеет вместительный контейнер на 1,2 литра, который заменяет традиционные мешки для сбора пыли - это не только экологично, но и значительно упрощает уход за устройством. Удобство использования пылесоса Deerma обеспечивается рядом эргономичных решений. Вес всего 1,9 кг делает его легким и маневренным, что позволяет без труда убираться в труднодоступных местах. Длина сетевого шнура составляет 5 метров, обеспечивая широкий радиус действия без необходимости частого переключения между розетками. Для комфортной работы предусмотрен регулятор мощности, размещенный на ручке. Это позволяет быстро и легко изменять интенсивность всасывания в зависимости от типа поверхности и степени загрязнения. Цельная труба всасывания обеспечивает надежность конструкции и способствует более эффективной уборке. Уровень шума пылесоса составляет 76 дБ, что позволяет использовать его даже в условиях, требующих умеренной тишины. Питание устройства осуществляется от сети, что обеспечивает стабильную мощность и бесперебойную работу в течение длительного времени. Вертикальный пылесос Deerma - это отличный выбор для тех, кто ценит высокую производительность, стильный дизайн и удобство в использовании.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Дарина Д

Достоинства:


Комментарий:
Он шикарен,уборка стала в удовольствие
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Лёгкий пылесос, удобный в обращении
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Горлов А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос! Хорошо убирает, компактный и лёгкий за свои деньги огонь в эксплуатации неделю, пережил 2 уборки кв 65 метров


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