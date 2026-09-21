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Наушники Sony WH-ULT900N Black купить с доставкой в Москве
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Наушники Sony WH-ULT900N Black

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Наушники Sony WH-ULT900N Black - фото 1
Наушники Sony WH-ULT900N Black - фото 2
Наушники Sony WH-ULT900N Black - фото 3
Наушники Sony WH-ULT900N Black - фото 4
Наушники Sony WH-ULT900N Black - фото 5
Наушники Sony WH-ULT900N Black - фото 6
Наушники Sony WH-ULT900N Black - фото 7
Наушники Sony WH-ULT900N Black - фото 8
Наушники Sony WH-ULT900N Black - фото 9
Наушники Sony WH-ULT900N Black - фото 10
Наушники Sony WH-ULT900N Black - фото 11
Наушники Sony WH-ULT900N Black - фото 12
Наушники Sony WH-ULT900N Black - фото 13
Наушники Sony WH-ULT900N Black - фото 14
Наушники Sony WH-ULT900N Black - фото 15
Наушники Sony WH-ULT900N Black - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Sony WH-ULT900N Black - фото 1
  • Наушники Sony WH-ULT900N Black - фото 2
  • Наушники Sony WH-ULT900N Black - фото 3
  • Наушники Sony WH-ULT900N Black - фото 4
  • Наушники Sony WH-ULT900N Black - фото 5
  • Наушники Sony WH-ULT900N Black - фото 6
  • Наушники Sony WH-ULT900N Black - фото 7
  • Наушники Sony WH-ULT900N Black - фото 8
  • Наушники Sony WH-ULT900N Black - фото 9
  • Наушники Sony WH-ULT900N Black - фото 10
  • Наушники Sony WH-ULT900N Black - фото 11
  • Наушники Sony WH-ULT900N Black - фото 12
  • Наушники Sony WH-ULT900N Black - фото 13
  • Наушники Sony WH-ULT900N Black - фото 14
  • Наушники Sony WH-ULT900N Black - фото 15
  • Наушники Sony WH-ULT900N Black - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702070
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, документация, кабель USB Type-A - USB Type-C, кабель jack 3.5 mm - jack 3.5 mm, чехол, упаковка
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Размеры в упаковке, см
23х20х7
Вес, г.
680

Описание товара Наушники Sony WH-ULT900N Black

Благодаря исключительным басам и улучшенному шумоподавлению наушники Sony ULT WEAR погрузят вас в атмосферу любимого фестиваля или клуба, где бы вы ни находились. Погрузитесь в атмосферу концерта, будто вы очутились перед самой сценой, и наслаждайтесь моментом с наушниками серии ULT POWER SOUND. Эта серия создана специально для ценителей музыки: наушники обеспечивают глубокое звучание, заставляя ваше сердце биться в унисон с музыкой. Приготовьтесь ощутить басы.

Отзывы о товаре Наушники Sony WH-ULT900N Black




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, документация, кабель USB Type-A - USB Type-C, кабель jack 3.5 mm - jack 3.5 mm, чехол, упаковка
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Описание
Благодаря исключительным басам и улучшенному шумоподавлению наушники Sony ULT WEAR погрузят вас в атмосферу любимого фестиваля или клуба, где бы вы ни находились. Погрузитесь в атмосферу концерта, будто вы очутились перед самой сценой, и наслаждайтесь моментом с наушниками серии ULT POWER SOUND. Эта серия создана специально для ценителей музыки: наушники обеспечивают глубокое звучание, заставляя ваше сердце биться в унисон с музыкой. Приготовьтесь ощутить басы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Sony WH-ULT900N Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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