Top.Mail.Ru
Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой - фото 1
Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой - фото 2
Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой - фото 3
Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой - фото 4
Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой - фото 5
Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой - фото 6
Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой - фото 7
Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой - фото 8
Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой - фото 9
Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой - фото 10
Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой - фото 11
Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой - фото 12
Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой - фото 13
Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой - фото 14
Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
  • Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой - фото 1
  • Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой - фото 2
  • Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой - фото 3
  • Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой - фото 4
  • Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой - фото 5
  • Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой - фото 6
  • Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой - фото 7
  • Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой - фото 8
  • Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой - фото 9
  • Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой - фото 10
  • Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой - фото 11
  • Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой - фото 12
  • Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой - фото 13
  • Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой - фото 14
  • Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699114
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
56
Корпус
пластик
Увеличение
10х
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
КМФ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х9х9
Вес, г.
830

Описание товара Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой

Собираетесь пройтись по новому туристическому маршруту или едете на очередную охотничью вылазку? Вам обязательно пригодится монокуляр Levenhuk Camo Pine 10x56 с сеткой. Он вполовину меньше классического полевого бинокля, что позволяет сэкономить место в походном рюкзаке. Модель оснащена большим светосильным объективом. В окуляре есть измерительные шкалы, которые можно использовать для расчета вертикальных и горизонтальных углов, высоты цели и расстояния до нее. Оптический прибор отлично проявит себя в непогоду: герметичный корпус не допустит попадания воды внутрь прибора, а азотное заполнение предотвратит запотевание линз.

Отзывы о товаре Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
56
Корпус
пластик
Увеличение
10х
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
КМФ
Страна производитель
Китай
Описание
Собираетесь пройтись по новому туристическому маршруту или едете на очередную охотничью вылазку? Вам обязательно пригодится монокуляр Levenhuk Camo Pine 10x56 с сеткой. Он вполовину меньше классического полевого бинокля, что позволяет сэкономить место в походном рюкзаке. Модель оснащена большим светосильным объективом. В окуляре есть измерительные шкалы, которые можно использовать для расчета вертикальных и горизонтальных углов, высоты цели и расстояния до нее. Оптический прибор отлично проявит себя в непогоду: герметичный корпус не допустит попадания воды внутрь прибора, а азотное заполнение предотвратит запотевание линз.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монокуляр Levenhuk Camo Dots 10x56 с сеткой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...