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Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем купить с доставкой в Москве
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Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем

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Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 1
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 2
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 3
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 4
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 5
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 6
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 7
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 8
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 9
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 10
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 11
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 12
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 13
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 14
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 15
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 16
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 17
Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 1
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 2
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 3
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 4
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 5
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 6
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 7
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 8
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 9
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 10
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 11
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 12
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 13
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 14
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 15
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 16
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 17
  • Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698928
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
20
Корпус
пластик
Увеличение
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х14
Вес, кг.
1.42

Описание товара Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем

Монокуляр Levenhuk Halo NVM50 Helmet со стабилизацией (гироскопом) послужит для любой активности или работы в ночное время – охоты, спортивных соревнований, охраны, поисково-спасательных работ. В темноте и в сумерках он позволяет видеть объекты на расстоянии до 400 метров. При этом в дневное время прибор можно использовать как обычный монокуляр с цифровым зумом, дальность обзора будет неограниченной.

Отзывы о товаре Монокуляр цифровой ночного видения Levenhuk Halo NVM50 Helmet, с креплением на шлем




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
20
Корпус
пластик
Увеличение
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Монокуляр Levenhuk Halo NVM50 Helmet со стабилизацией (гироскопом) послужит для любой активности или работы в ночное время – охоты, спортивных соревнований, охраны, поисково-спасательных работ. В темноте и в сумерках он позволяет видеть объекты на расстоянии до 400 метров. При этом в дневное время прибор можно использовать как обычный монокуляр с цифровым зумом, дальность обзора будет неограниченной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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