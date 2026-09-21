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Монокуляр цифровой ночного видения Veber Black Bird 5Х35HD купить с доставкой в Москве
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Монокуляр цифровой ночного видения Veber Black Bird 5Х35HD

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Монокуляр цифровой ночного видения Veber Black Bird 5Х35HD - фото 1
Монокуляр цифровой ночного видения Veber Black Bird 5Х35HD - фото 2
Монокуляр цифровой ночного видения Veber Black Bird 5Х35HD - фото 3
Монокуляр цифровой ночного видения Veber Black Bird 5Х35HD - фото 4
Монокуляр цифровой ночного видения Veber Black Bird 5Х35HD - фото 5
Монокуляр цифровой ночного видения Veber Black Bird 5Х35HD - фото 6
Монокуляр цифровой ночного видения Veber Black Bird 5Х35HD - фото 7
Монокуляр цифровой ночного видения Veber Black Bird 5Х35HD - фото 8
Монокуляр цифровой ночного видения Veber Black Bird 5Х35HD - фото 9
Монокуляр цифровой ночного видения Veber Black Bird 5Х35HD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
  • Монокуляр цифровой ночного видения Veber Black Bird 5Х35HD - фото 1
  • Монокуляр цифровой ночного видения Veber Black Bird 5Х35HD - фото 2
  • Монокуляр цифровой ночного видения Veber Black Bird 5Х35HD - фото 3
  • Монокуляр цифровой ночного видения Veber Black Bird 5Х35HD - фото 4
  • Монокуляр цифровой ночного видения Veber Black Bird 5Х35HD - фото 5
  • Монокуляр цифровой ночного видения Veber Black Bird 5Х35HD - фото 6
  • Монокуляр цифровой ночного видения Veber Black Bird 5Х35HD - фото 7
  • Монокуляр цифровой ночного видения Veber Black Bird 5Х35HD - фото 8
  • Монокуляр цифровой ночного видения Veber Black Bird 5Х35HD - фото 9
  • Монокуляр цифровой ночного видения Veber Black Bird 5Х35HD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700621
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Монокуляры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х9
Вес, г.
700

Описание товара Монокуляр цифровой ночного видения Veber Black Bird 5Х35HD

Veber Black Bird 5Х35HD – монокуляр с 5-кратным оптическим увеличением и 8-ступенчатым цифровым увеличением для наблюдения в условиях недостаточной освещенности. Благодаря CMOS сенсору с высокой чувствительностью и встроенному излучателю ИК-подсветки наблюдение можно вести как в дневных, так и ночных условиях. При слабом освещении проводить наблюдения можно на бесконечном расстоянии, а в полной темноте – на расстоянии до 200 метров.

Отзывы о товаре Монокуляр цифровой ночного видения Veber Black Bird 5Х35HD




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Монокуляры
Страна производитель
Китай
Описание
Veber Black Bird 5Х35HD – монокуляр с 5-кратным оптическим увеличением и 8-ступенчатым цифровым увеличением для наблюдения в условиях недостаточной освещенности. Благодаря CMOS сенсору с высокой чувствительностью и встроенному излучателю ИК-подсветки наблюдение можно вести как в дневных, так и ночных условиях. При слабом освещении проводить наблюдения можно на бесконечном расстоянии, а в полной темноте – на расстоянии до 200 метров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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