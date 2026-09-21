Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z700
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Характеристики
Тип товара
Монокуляры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
179 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698924
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
10
Корпус
пластик
Увеличение
4х
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х20х19
Вес, кг.
1.85
Описание товара Монокуляр тепловизионный Levenhuk Fatum Z700
Тепловизионный монокуляр Levenhuk Fatum Z700 – водозащищенный прибор для наблюдений в сложных условиях, который определяет тепловые цели на удалении до 3000 метров. Подойдет для идентификации как крупных, так и небольших целей, живых существ и работающих техногенных объектов – автомобилей, генераторов и проч. Прибор обладает компактными размерами, защищен от проникновения воды и идеально подходит для охоты, ночного патрулирования, поисковых работ на природе и в городе, охраны территорий и границ.
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Бренд
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
10
Корпус
пластик
Увеличение
4х
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Тепловизионный монокуляр Levenhuk Fatum Z700 – водозащищенный прибор для наблюдений в сложных условиях, который определяет тепловые цели на удалении до 3000 метров. Подойдет для идентификации как крупных, так и небольших целей, живых существ и работающих техногенных объектов – автомобилей, генераторов и проч. Прибор обладает компактными размерами, защищен от проникновения воды и идеально подходит для охоты, ночного патрулирования, поисковых работ на природе и в городе, охраны территорий и границ.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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