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Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM70 купить с доставкой в Москве
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Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM70

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Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722779
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Диаметр объектива
30
Корпус
прорезиненный
Увеличение
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х8
Вес, г.
425

Описание товара Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM70

Levenhuk Atom Digital DNM70 – это надежный монокуляр ночного видения, который подходит для наблюдения при любых условиях освещенности. В его основе – качественная стеклянная оптика и цветной CMOS-сенсор, который обеспечивает четкую и детализированную картинку как днем, так и ночью. В темное время суток изображение формируется в оттенках серого, днем – цветное. Оптическое увеличение 7x в сочетании с цифровым зумом 1/2/3/4x позволяет обнаруживать и внимательно изучать цели даже на значительном удалении. Корпус выполнен из алюминиевого сплава с резиновым покрытием, поэтому устойчив к ударам, вибрациям и перепадам температуры.

Отзывы о товаре Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM70




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Диаметр объектива
30
Корпус
прорезиненный
Увеличение
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk Atom Digital DNM70 – это надежный монокуляр ночного видения, который подходит для наблюдения при любых условиях освещенности. В его основе – качественная стеклянная оптика и цветной CMOS-сенсор, который обеспечивает четкую и детализированную картинку как днем, так и ночью. В темное время суток изображение формируется в оттенках серого, днем – цветное. Оптическое увеличение 7x в сочетании с цифровым зумом 1/2/3/4x позволяет обнаруживать и внимательно изучать цели даже на значительном удалении. Корпус выполнен из алюминиевого сплава с резиновым покрытием, поэтому устойчив к ударам, вибрациям и перепадам температуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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