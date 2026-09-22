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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722779
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Описание товара Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM70
Levenhuk Atom Digital DNM70 – это надежный монокуляр ночного видения, который подходит для наблюдения при любых условиях освещенности. В его основе – качественная стеклянная оптика и цветной CMOS-сенсор, который обеспечивает четкую и детализированную картинку как днем, так и ночью. В темное время суток изображение формируется в оттенках серого, днем – цветное. Оптическое увеличение 7x в сочетании с цифровым зумом 1/2/3/4x позволяет обнаруживать и внимательно изучать цели даже на значительном удалении. Корпус выполнен из алюминиевого сплава с резиновым покрытием, поэтому устойчив к ударам, вибрациям и перепадам температуры.
Levenhuk Atom Digital DNM70 – это надежный монокуляр ночного видения, который подходит для наблюдения при любых условиях освещенности. В его основе – качественная стеклянная оптика и цветной CMOS-сенсор, который обеспечивает четкую и детализированную картинку как днем, так и ночью. В темное время суток изображение формируется в оттенках серого, днем – цветное. Оптическое увеличение 7x в сочетании с цифровым зумом 1/2/3/4x позволяет обнаруживать и внимательно изучать цели даже на значительном удалении. Корпус выполнен из алюминиевого сплава с резиновым покрытием, поэтому устойчив к ударам, вибрациям и перепадам температуры.
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