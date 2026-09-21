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Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM100 купить с доставкой в Москве
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Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM100

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Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM100 - фото 1
Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM100 - фото 2
Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM100 - фото 3
Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM100 - фото 4
Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM100 - фото 5
Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM100 - фото 6
Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM100 - фото 7
Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM100 - фото 8
Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM100 - фото 9
Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM100 - фото 10
Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM100 - фото 11
Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM100 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
  • Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM100 - фото 1
  • Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM100 - фото 2
  • Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM100 - фото 3
  • Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM100 - фото 4
  • Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM100 - фото 5
  • Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM100 - фото 6
  • Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM100 - фото 7
  • Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM100 - фото 8
  • Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM100 - фото 9
  • Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM100 - фото 10
  • Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM100 - фото 11
  • Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM100 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698920
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
35
Корпус
пластик
Увеличение
8x
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х12х9
Вес, г.
520

Описание товара Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM100

Levenhuk Atom Digital DNM100 – монокуляр ночного видения, который пригодится в любое время суток. И ночью, и днем, и в сумерках прибор формирует качественное изображение отдаленных объектов на увеличении 4 крата. Чтобы рассмотреть мелкие детали, можно воспользоваться цифровым зумом в диапазоне 1–8 крат. Это настоящая находка для охотников, любителей спортивного туризма и ориентирования, сотрудников охраны и спасательно-патрульных служб.

Отзывы о товаре Монокуляр ночного видения Levenhuk Atom Digital DNM100




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Монокуляры
Диаметр объектива
35
Корпус
пластик
Увеличение
8x
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk Atom Digital DNM100 – монокуляр ночного видения, который пригодится в любое время суток. И ночью, и днем, и в сумерках прибор формирует качественное изображение отдаленных объектов на увеличении 4 крата. Чтобы рассмотреть мелкие детали, можно воспользоваться цифровым зумом в диапазоне 1–8 крат. Это настоящая находка для охотников, любителей спортивного туризма и ориентирования, сотрудников охраны и спасательно-патрульных служб.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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